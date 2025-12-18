|
Štvrtok 18.12.2025
Meniny má Sláva, Slávka
|Denník - Správy
18. decembra 2025
Sudkyňa Záleská príde o časť platu, sústavne sa dopúšťa porušovania svojich povinností
Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok uznal sudkyňu Špecializovaného ...
18.12.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok uznal sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú za vinnú z prieťahov spolu ôsmich skutkoch. V tejto súvislosti jej uložil trest zníženia platu o 20 percent na dobu štyroch mesiacov.
Dôvod je nekonanie o námietke v dvoch prípadoch, oneskorené vypracovanie rozsudku v troch prípadoch a oneskorené doručenie obžaloby v ďalších troch prípadoch. V ďalších 14 bodoch disciplinárneho návrhu súd Záleskú oslobodil.
Návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban. V rámci svojich návrhov žiadali navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu.
Záleská v priebehu procesu deklarovala svoju nevinu s tým, že oneskorené rozhodnutia v súdnych konaniach mali svoje objektívne dôvody. Zároveň argumentovala aj predpojatosťou navrhovateľov voči jej osobe.
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa Záleská nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týkal viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov.
Truban pre údajné pochybenie v 22 skutkoch navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu.
Zdroj: SITA.sk
Žiadali preloženie sudkyne
Dôvod je nekonanie o námietke v dvoch prípadoch, oneskorené vypracovanie rozsudku v troch prípadoch a oneskorené doručenie obžaloby v ďalších troch prípadoch. V ďalších 14 bodoch disciplinárneho návrhu súd Záleskú oslobodil.
Návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban. V rámci svojich návrhov žiadali navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu.
Záleská v priebehu procesu deklarovala svoju nevinu s tým, že oneskorené rozhodnutia v súdnych konaniach mali svoje objektívne dôvody. Zároveň argumentovala aj predpojatosťou navrhovateľov voči jej osobe.
Zbytočné prieťahy v konaní
Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa Záleská nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.
Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týkal viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov.
Truban pre údajné pochybenie v 22 skutkoch navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu.
Zdroj: SITA.sk
