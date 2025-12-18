Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. decembra 2025

Sudkyňa Záleská príde o časť platu, sústavne sa dopúšťa porušovania svojich povinností


Tagy: predseda Špecializovaného trestného súdu Šéfka Súdnej rady SR sudkyňa Súdy zníženie platu

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok uznal sudkyňu Špecializovaného ...



Zdieľať
gettyimages 1307990239 676x451 18.12.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR vo štvrtok uznal sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú za vinnú z prieťahov spolu ôsmich skutkoch. V tejto súvislosti jej uložil trest zníženia platu o 20 percent na dobu štyroch mesiacov.

Žiadali preloženie sudkyne


Dôvod je nekonanie o námietke v dvoch prípadoch, oneskorené vypracovanie rozsudku v troch prípadoch a oneskorené doručenie obžaloby v ďalších troch prípadoch. V ďalších 14 bodoch disciplinárneho návrhu súd Záleskú oslobodil.

Návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne z dôvodu údajných prieťahov podala šéfka Súdnej rady SR Marcela Kosová, ako aj predseda ŠTS Michal Truban. V rámci svojich návrhov žiadali navrhovatelia preloženie Záleskej na súd nižšieho stupňa a zníženie funkčného platu.

Záleská v priebehu procesu deklarovala svoju nevinu s tým, že oneskorené rozhodnutia v súdnych konaniach mali svoje objektívne dôvody. Zároveň argumentovala aj predpojatosťou navrhovateľov voči jej osobe.

Zbytočné prieťahy v konaní


Podľa disciplinárneho návrhu podaného šéfkou súdnej rady sudkyňa Záleská nerozhodla v primeranej lehote o námietke zaujatosti, ktorú voči nej podal obžalovaný advokát David Lindtner. Námietka bola doručená na ŠTS v auguste 2023, sudkyňa však o nej rozhodla až vo februári 2024, čím spôsobila zbytočné prieťahy v konaní. Z tohto dôvodu Kosová navrhla znížiť sudkyni plat o 20 percent na dobu troch mesiacov.

Disciplinárny návrh šéfa ŠTS sa týkal viacerých trestných vecí, v ktorých podľa neho Záleská spôsobila neodôvodnené prieťahy nekonaním alebo oneskoreným vypracovaním rozsudkov.

Truban pre údajné pochybenie v 22 skutkoch navrhol, aby disciplinárny senát preložil Záleskú na súd nižšieho stupňa a znížil jej plat o 50 percent na dobu troch mesiacov. Sudkyňa sa totiž podľa neho dopúšťa sústavného a dlhodobého porušovania povinností sudcu.


Zdroj: SITA.sk - Sudkyňa Záleská príde o časť platu, sústavne sa dopúšťa porušovania svojich povinností © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: predseda Špecializovaného trestného súdu Šéfka Súdnej rady SR sudkyňa Súdy zníženie platu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na samite v Bruseli sa rozhodne aj o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, odkázal Fico – FOTO
<< predchádzajúci článok
Kozmetika patrí k najčastejším vianočným darčekom. Čo však s jej obalmi?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 