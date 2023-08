Na severe Európy zúri búrka Hans a extrémne počasie, hlásia mŕtvych a úrady odporúčajú nevychádzať z domu (video)

aktualizované 8. augusta, 15:38



Záplavy a zosuvy zablokovali cesty

Osem metrov vysoké vlny

8.8.2023 (SITA.sk) -Úrady v severnej Európe v utorok vyzvali obyvateľov, aby zostali doma, keď v oblasti vyčíňa búrka Hans. Silný vietor a dážď spôsobili ťažkosti vExtrémne počasie v Litve a Lotyšsku spôsobilo dve úmrtia. Tiež si vyžiadalo zranených, strhávalo strechy, vyvracalo stromy, narušilo leteckú i lodnú dopravu a spôsobilo problémy na cestách. Tisícky ľudí sú stále bez elektriny.Úrady v Osle vyzvali ľudí, aby pracovali z domu. Nórsky úrad pre vodné zdroje a energiu na svojej webstránke varoval pred extrémnymi zrážkami na juhu krajiny a uviedol, že by sa obyvatelia mali vyhnúť cestovaniu, ak nie je nevyhnutné. Meteorológovia predpovedajú dážď pre južné Nórsko až do stredy.Záplavy a zosuvy zablokovali desiatky ciest v južnom Nórsku i susednom Švédsku. Desiatky ľudí evakuovali. Nórska polícia informovala, že do utorka poludnia evakuovali najmenej 119 ľudí. Objavili sa pritom aj správy, že v postihnutých oblastiach ľuďom pomáhali aj vrtuľníky.Vo Fínsku úrady podobne vyzvali ľudí, aby zvážili, „či je nevyhnutné ísť von“ k moru, uviedol podľa novín Hufvudstadsbladet hovorca pobrežnej stráže Fínskeho zálivu Ville Hukka.Švédsky meteorologický a hydrologický ústav v utorok vydal červenú výstrahu pre stredné Švédsko a upozornil, že veľké množstvo zrážok môže zvýšiť hladiny riek a potokov.Dánsky meteorologický inštitút zase hlásil osem metrov vysoké vlny a domy odplavené do Severného mora.