Na sezónne vlaky ZSSK budú v Banskej Štiavnici čakať nové autobusové spoje, ktoré cestujúcich odvezú za históriou regiónu i na obľúbené tajchy

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - BBSK v spolupráci so ZSSK ponúka tohtoročným návštevníkom prípojné autobusové spoje v nadväznosti na letné vlakové spoje.Cestovať vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa oplatí aj v tohtoročnej letnej sezóne. Ako sme začiatkom mesiaca avizovali, ZSSK na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) pripravila pre cestujúcich novinku – 44 sezónnych vlakov na celkovo 10 linkách. Do týchto trás patrí aj rozmanité a nezameniteľné okolie Banskej Štiavnice, ktorej návštevníkov čaká ďalšie príjemné prekvapenie.Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci so ZSSK cestujúcim uľahčil prístup k pamiatkam a prírodným krásam Štiavnice a upravil časy prímestských autobusových liniek, do ktorých boli s účinnosťou od 18. júla 2020 do 15. septembra 2020 zapracované nové letné sezónne víkendové spoje. Návštevníkov odvezú do historického centra mesta a lokalít so štiavnickými tajchami a späť s nadväznosťami na sezónne vlaky verejnej osobnej železničnej dopravy.Na vybrané vlaky národného dopravcu budú v Banskej Štiavnici čakať autobusové spoje v smere na Počúvadlianske jazero. Rovnako budú zabezpečené prípoje i na spiatočnú cestu a obdobne tak aj dve spojenia z Banského Studenca. Na trasách sa cestujúcim ponúka viacero možností – prehliadka historického centra mesta, prechádzka na známu kalváriu, priestory banského múzea, či strávenie príjemného dňa s osviežením pri viacerých tajchoch v okolí alebo výletom s výstupom na neďaleké Sitno.