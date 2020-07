Pomoc podnikateľom nadobúda reálny rozmer, prezidentka Čaputová podpísala Sulíkovo kilečko

Ruší sa množstvo pokút

Odpustenie bankového odvodu

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala balíček opatrení na pomoc podnikateľskému prostrediu. Materiál schválil minulý týždeň parlament v skrátenom legislatívnom konaní.Podľa Ministerstva hospodárstva SR je hlavným cieľom opatrení podpora podnikateľského sektora v čase útlmu spôsobeného pandémiou COVID-19 a zároveň rýchle naštartovanie hospodárstva po uvoľnení prijatých opatrení.Materiál obsahuje opatrenia administratívnej povahy, odstraňujú sa ním zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti, odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.Súčasťou balíčka je 114 opatrení, týkajú sa napríklad zvýšenia hranice pre povinné finančné audity, zrušenia povinných auditov pri zvyšovaní základného imania či zjednodušenia energetických auditov.Ministerstvo tiež znižuje alebo ruší množstvo pokút, podnikateľom dáva v prípade menších prehreškov "druhú" šancu zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie , ruší duplicitné nahlasovanie zdravotným poisťovniam.Podnikateľov čakajú zmeny aj pri komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva SR , ale aj menej oznamovacích povinnosti vo vzťahu k Sociálnej poisťovni . Na menej byrokracie sa môžu tešiť cestovné kancelárie, zmeny nastanú aj pri reklamáciách.Súčasťou takzvaného "Sulíkovho kilečka" je aj odpustenie bankového odvodu. Bankové domy tak nebudú musieť uhradiť splátky odvodu do konca roka 2020, teda splátky za tretí a štvrtý štvrťrok. To by malo prispieť k stabilite finančného sektora a zabezpečiť dostatočné zdroje bánk na financovanie obnovy ekonomiky po skončení pandémie COVID-19 Práve prítomnosť tohto opatrenia bola dôvodom, prečo opozícia materiál kritizovala a opozičná strana Smer-SD , ako aj Ľudová strana Naše Slovensko ho odmietli podporiť.