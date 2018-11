Na širokorozchodnej trati pri Nižnej Hutke sa vykoľajil nákladný vlak

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR - František Iván Foto: FOTO TASR - František Iván

Nižná Hutka 2. novembra (TASR) – Nákladný vlak sa v piatok vykoľajil na širokorozchodnej trati pri obci Nižná Hutka v okrese Košice-okolie. TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková.K nehode došlo pred 6.00 h, po náraze do stĺpu trakčného vedenia sa zranil rušňovodič, ktorý bol zakliesnený, vyslobodzovali ho hasiči.uviedla Pavliková. Na osobnú vlakovú dopravu nehoda podľa Pavlikovej nemá vplyv.Nehoda vlaku Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia sa stala pri výhybni Hornád o 5.43 h. Podľa predbežných informácií došlo k prejdeniu odchodového návestidla v polohe stoj.Zraneného rušňovodiča po zásahu hasičov previezli do nemocnice.