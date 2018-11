OSN: V Ázii a Tichomorí trpí podvýživou takmer pol miliardy ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 2. novembra (TASR) - Takmer pol miliardy ľudí v oblasti Ázie a Tichého oceánu stále trpí nedostatkom potravín. Uvádza sa to v piatkovej správe OSN, o ktorej informovala agentúra AP.S problémom podvýživy v súčasnosti zápasí približne 486 miliónov obyvateľov ázijsko-pacifického regiónu. Mnohé tamojšie rodiny nedokážu zaistiť deťom dostatok kvalitných potravín, a to dokonca i v pomerne bohatých mestách, ako sú thajský Bangkok alebo malajzijský Kuala Lumpur.To má často dlhodobé negatívne následky na zdravie a budúcu produktivitu takto postihnutých detí, varuje správa, ktorú vypracovala Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v spolupráci s ďalšími troma agentúrami OSN.Správa sa zameriava na dva hlavné faktory prispievajúce k potravinovej neistote: na katastrofy súvisiace so zmenou klímy a nedostatočný prístup k čistej vode a hygiene, ktoré majú kľúčový význam pri prevencii detských chorôb.Adekvátnu výživu nemala v roku 2017 zabezpečenú viac ako tretina detí žijúcich v Bangkoku. V Pakistane dostávali minimálnu prijateľnú potravinovú dávku len štyri percentá detí, uvádza sa v správe.Regionálna riaditeľka FAO Kundavi Kadiresanová v tejto súvislosti varovala, že situácia v oblasti zlepšovania potravinovej bezpečnosti a životných podmienok v ázijsko-tichomorskej oblasti už niekoľko rokov stagnuje. Počet ľudí trpiacich podvýživou - najmä vo východnej a juhovýchodnej Ázii - začal dokonca opäť narastať. Medzinárodné spoločenstvo musí preto podľa riaditeľky zintenzívniť svoje úsilie v tomto regióne, ktorý prechádza rýchlym ekonomickým rozvojom.Z dlhodobého hľadiska celkový počet podvyživených ľudí v Ázii a Tichomorí klesol z 18 percent v roku 2005 na 11 percent v roku 2017. Približne 79 miliónov miestnych detí vo veku do päť rokov má však v dôsledku hladu spomalený vývin, a situácia v tomto smere sa v dôsledku nedostatočnej výživy a hygieny ďalej zhoršuje.Dokonca aj deti s nadváhou často trpia podvýživou, pretože konzumujú lacné pokrmy obsahujúce veľa oleja, škrobu a cukrov, ktoré sú nezdravé a môžu byť dokonca aj zdraviu nebezpečné.