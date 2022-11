Na škole v Novákoch útočil študent so sekerou, jedno dievča sekol do čela

Po útoku na škole v Novákoch previezli do nemocnice dvoch tínedžerov

Prípad útoku sekerou na škole v Novákoch preberá NAKA

Mikulec deklaroval súčinnosť pri nastavovaní bezpečnejšieho prostredia v školách

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Na Strednej odbornej škole v Novákoch útočil vo štvrtok dopoludnia študent sekerou. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že sa pri incidente zranila jedna osoba, nie však vážne. Študenta polícia zadržala."Študenti sú v tejto chvíli v starostlivosti posttraumatického intervenčného tímu. V týchto chvíľach úzko spolupracujeme s vedením školy," uviedla polícia. Deklaruje, že prijala adekvátne opatrenia a nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.Na mieste činu je redaktorka TASR, podľa ktorej polícia v škole naďalej zasahuje. "Momentálne na mieste vykonávame potrebné procesné úkony úkony, bližšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť," skonštatovala polícia. Nasadení tam boli aj policajní psovodi. V škole zasahovali aj zdravotní záchranári.Po incidente na Strednej odbornej škole (SOŠ) v Novákoch, kde útočil študent so sekerou, previezli do nemocnice dvoch zranených tínedžerov. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová."Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc dvom zraneným tínedžerom. Ošetrili ich a transportovali do nemocnice. Vzhľadom na ich vek a citlivosť prípadu viac informácií nemôžem poskytnúť," uviedla Krčová.Prípad útoku sekerou na Strednej odbornej škole v Novákoch preberá Národná kriminálna agentúra (NAKA). Polícia má totiž podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách."Z informácií a dôkazov získaných na mieste činu bolo zistené, že v danej veci ide o podozrenie z úkladnej vraždy v štádiu pokusu na viacerých osobách," priblížili policajti na sociálnej sieti.O veci bol bezodkladne informovaný špeciálny prokurátor. "Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia dovolí," uviedla polícia.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) deklaroval súčinnosť zložiek rezortu vnútra kolegom z rezortu školstva pri nastavovaní bezpečnejšieho prostredia na školách. Uviedol to po štvrtkovom útoku žiaka sekerou v Novákoch. Dodal, že takéto udalosti sa nesmú stávať.



"Ako rodič prosím otcov a matky, aby venovali dostatočnú pozornosť svojim deťom, vnímali ich potreby a reagovali na ne. Takýmto prípadom vieme predísť dostatočným prístupom a vnímaním potrieb dieťaťa," skonštatoval Mikulec.







Pripomenul, že školský výbor Národnej rady SR bude v spolupráci s ministerstvom školstva hľadať spôsoby, ako pristupovať k agresívnemu správaniu na školách a ako mu predchádzať. "Aktívne komunikujeme aj so Žilinskou univerzitou a jej Fakultou bezpečného inžinierstva, ktorá sa zaoberá aj vypracovaním metodík pre jednotlivé oblasti, ako sú školstvo či doprava," doplnil minister.











