Severná Kórea odpálila ďalšie balistické rakety, Japonci o jednej stratili prehľad

3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea vo štvrtok pokračovala v provokatívnom predvádzaní svojho arzenálu a odpálila do mora tri balistické strely vrátane jednej medzikontinentálnej. V Japonsku pre ne vydali výstrahu v troch prefektúrach.Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) si okamžite vyslúžila odsúdenie susedných krajín i USA, ktoré avizovali, že sú ochotné prijať akékoľvek nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti Spojených štátov a ich spojencov Južnej Kórey a Japonska.Zbor náčelníkov štábov juhokórejských ozbrojených síl informoval, že zaznamenal odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety z oblasti pri severokórejskom hlavnom meste Pchjongjang okolo 7:40 miestneho času. O hodinu neskôr po nej nasledovali dve balistické strely krátkeho doletu.Podobne sa vyjadrili aj japonské sily, tie však uviedli, že stratili prehľad o jednej z rakiet, zrejme medzikontinentálnej strele, po tom, čo „zmizla“ na oblohe nad vodami medzi Kórejským polostrovom a Japonskom.Predstaviteľ juhokórejského ministerstva obrany pre styk s verejnosťou priamo neodpovedal na možnosť zlyhania odpálenia severokórejskej medzikontinentálnej balistickej strely, uviedol však, že test stále analyzujú. Nemenované vojenské zdroje tlačovej agentúry Jonhap uviedli, že strela pravdepodobne nedokázala udržať normálny let po oddelení jej stupňa.Odpálenie rakiet je najnovšie zo série testov zbraní, ktoré KĽDR vykonala v ostatných mesiacoch, čím zvýšila napätie v regióne. Len v stredu pritom vystrelila viac ako 20 striel, čo je najviac v priebehu jedného dňa. Tieto intenzívne aktivity Pchjongjangu vyvolávajú obavy, že by v nadchádzajúcich týždňoch mohol vykonať ďalší jadrový test.