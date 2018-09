Na Slovak Press Photo možno vidieť aj svet očami fotografa M. Svítoka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 7. septembra (TASR) – Medzi výberovými fotografiami ocenených a víťazných prác SLOVAK PRESS PHOTO sa nachádza aj fotografia Michala Svítoka. Výstava sa koná v priestoroch Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku.uviedol Svítok. Vedúci obrazovej redakcie TASR na jednej z ocenených snímok zachytáva športovca Mateja Tótha na olympiáde v Riu.Výstavu otvoril v stredu (5.9) predseda 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN Miroslav Lajčák spolu s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR Michalom Mlynárom a riaditeľkou SLOVAK PRESS PHOTO Janou Garvoldtovou. Vystavené snímky tvoria mozaiku aktuálneho diania na Slovensku a v zahraničí, zachyteného slovenskými fotografmi v období od augusta 2015 do augusta 2017.Kolekcia fotografií rôznych žánrov zobrazuje momenty z každodenného života, portréty ľudí z celého sveta, kultúrne a športové podujatia či prírodné scenérie.Výstava potrvá do 14. septembra.