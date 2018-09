V Prahe sprístupnili retrospektívnu prehliadku diel Františka Kupku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 7. septembra (TASR) - Vo Valdštejnskej jazdiarni v Prahe sprístupnili v piatok retrospektívnu výstavu tvorby svetoznámeho českého maliara Františka Kupku (1871-1957), ktorá ponúka prierez jeho tvorby od 90. rokov 19. storočia až po 50. roky minulého storočia.Ide o výsledok spolupráce pražskej Národnej galérie, Réunion des musées nationaux, Pompidouovho centra v Paríži a fínskou národnou galériou.Informovali o tom české elektronické médiá.Výstavu mohli zhliadnuť už od 21. marca do konca júla tohto roku aj obyvatelia a návštevníci francúzskej metropoly v tamojšom Grand Palais, kde si expozíciu, ktorá mala veľký ohlas, pozrelo okolo 230.000 nadšencov výtvarného umenia.V českom hlavnom meste ju záujemcovia môžu navštíviť denne v čase od 10.00 h do 18.00 h a v stredu dokonca do 20.00 h, a to až do 20. januára 2019.