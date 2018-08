Na Slovakia ringu vystúpi aj Gonda: Ide o najväčšie domáce podujatie

Richard Gonda, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Orechová Potôň 17. augusta (TASR) - Na OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska nebude chýbať ani Richard Gonda. Vrchol motoristickej sezóny na Slovakia ringu prinesie súboje o trofeje, body do národných šampionátov, do Stredoeurópskej trofeje FIA a aj do ESET V4 Cup-u.Organizátori očakávajú 77 jazdcov v šprintoch rôznych divízií a 22 tímov v sobotňajších pretekoch. Práve v nich sa predstaví aj Gonda, ktorému termín slovenského podujatia nekolidoval s primárnym šampionátom International GT Open. Na domácom podujatí sa vlani predstavil na BMW Z4 GT3, tentoraz si sadne za volant novšieho BMW M6 GT3. Odjazdí na ňom kompletné dvojhodinové vytrvalostné preteky.uviedol Gonda.