Na Slovenku roka 2020 je nominovaných 28 úspešných žien

Dvanásty ročník čitateľskej ankety Slovenka roka v piatok predstavil mená 28 nominantiek na titul Slovenka roka 2020. Predstavením nominantiek ho odštartoval týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom (SND).„Som veľmi rada, že sa tu môžeme stretnúť už po 12. raz. Za 11 rokov sme predstavili 312 úžasných dám v rôznych kategóriách,“ povedala autorka projektu Mária Reháková. Hlavná myšlienka, ktorá bola základom vzniku ankety, bola podľa jej slov predstaviť verejnosti dámy, ktoré sú výnimočné, pracovité a preslávili Slovensko aj v zahraničí.Úspešné Slovenky sú nominované v deviatich kategóriách – biznis a manažment, umenie a kultúra, médiá a komunikácia, veda a výskum, vzdelávanie, podpora mladých talentov, zdravotníctvo, šport a charita. Okrem toho nominačná komisia udelí titul Absolútna Slovenka roka a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko.V kategórii biznis a manažment sú nominované členka predstavenstva Rajo Zuzana Stanová, majiteľka spoločnosti Brainy SK Jana Lajčáková a veľvyslankyňa SR v Tureckej republike Anna Tureničová. Sólistka Baletu SND Silvia Najdená, operná speváčka, sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici Oľga Hromadová a herečka, členka Činohry SND Kamila Magálová sú nominované v kategórii umenie a kultúra.Podpredsedníčka Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a šéfredaktorka jej časopisu Bradlo Mária Gallová je nominovaná v kategórii médiá a komunikácia, rovnako ako aj redaktorka a moderátorka televízie Markíza Kveta Horváthová a novinárka a spisovateľka, dlhoročná redaktorka Pravdy Helena Dvořáková.Vedecká riaditeľka Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej Akadémie vied Daniela Gašperíková, vedúca dddelenia environmentálnej medicíny na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Ľubica Murínová a vedúca dddelenia klinickej farmakológie a farmakoterapie na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Magdaléna Kuželová sú nominované v kategórii veda a výskum.V kategórii podpora mladých talentov sú nominované hlasová pedagogička a vedúca detského folklórneho súboru Hučava v Hrochoti Eva Majerová, zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy v Detve Valéria Čiamporová a vedúca odboru podpory smerovania mládeže v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania v Bratislave Vlasta Púchovská. V kategórii vzdelávanie sú nominované riaditeľka Strednej odbornej školy v Pruskom Janka Fedorová, učiteľka v Základnej škole J. C. Hronského v Krupine Erika Bartošová a zakladateľka a riaditeľka Art Academy v Poprade Tatiana Husárová.Vedúca sestra na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nemocnici Košice-Šaca Adela Olšavská, členka tímu zaoberajúceho sa výskumom autizmu Akademického centra výskumu autizmu, Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Katarína Babinská, detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková a psychiatrička Elena Žigová sú nominované v kategórii zdravotníctvo.V kategórii šport sú nominované slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová, trénerka Športového centra polície Naďa Bendová a paralympionička, členka Tanečného klubu Ellegance Košice Helena Kašická. Predsedníčka občianskeho združenia Porážka.sk Alžbeta Husarovič, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF Mária Sliacka a expertka v oblasti obhajoby práv a systémovej pomoci ľuďom bez domova z Proti prúdu, vydavateľka Nota bene Nina Beňová sú nominované v kategórii charita."Je to ocenenie nielen mňa, mojej práce, ale aj práce našich žiakov," povedala nominantka Valéria Čiamporová, ktorá už 18 rokov učí na obchodnej akadémii. Snaží sa žiakov učiť aj inou formou, a to hlavne prácou v projektoch či súťažiach, kde môžu ukázať sami seba a spolupracovať s kamarátmi z rôznych krajín. "Ide o to, že nielen jednotkár je ten najúspešnejší žiak, ale najúspešnejší žiak je ten, ktorý vie ukázať sám seba," dodala.Barbora Mokošová bola milo prekvapená, keďže Slovensko má podľa nej veľmi veľa úžasných žien a športovkýň. "Gymnastike sa venujem už naozaj veľmi dlho - 18 rokov, a každý jeden deň sú to hodiny tréningov, odriekania, ale ako všetky vieme, tak tá drina nám stojí za ten úspech a za to všetko," uviedla.O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka spoločne s divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania, kupónov a prostredníctvom internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk. Hlasovanie sa začalo v stredu a ukončí sa 29. mája a mená víťaziek sa verejnosť dozvie 31. mája. Záštitu nad 12. ročníkom ankety prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.