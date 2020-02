Na okraji Detroitu sa premával falošný šerif, jeho auto bolo na nerozoznanie od skutočného

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Šerif okresu Oakland ležiaceho na okraji amerického Detroitu si najskôr neveriacky pretieral oči, keď uvidel premávať sa po svojom rajóne podozrivé auto, ktoré sa nápadne podobalo na policajný automobil, no nebolo ním.Ako popísal v piatok pre miestnu televíziu WDIV-TV, šofér tohto vozidla ešte aj po tom, keď ho on ako "skutočný" policajt legitimoval, nechcel pripustiť, že nie je policajtom."Pozerá na mňa a hovorí: 'Kto ste?’ Tak mu hovorím: 'Ja som šerif! A kto ste vy?’" parafrázoval diskusiu s falošným policajtom šerif Mike Bouchard.Falošné policajné auto bolo podľa Boucharda zdiaľky na nerozoznanie od toho skutočného, na streche malo sadu policajných svetiel a policajnému vozu do veľkej miery zodpovedalo dokonca aj vybavenie vnútri vozidla. V aute bola okrem toho aj nabitá zbraň a veľký nôž.Polícia teraz podľa Boucharda skúma, či falošný policajt aj niekoho skutočne kontroloval a riešil, alebo sa so svojím starostlivo upraveným autom stihol len povoziť po miestnych cestách.