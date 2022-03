Na Slovensko dorazia ďalšie dve batérie protileteckého systému Patriot, Naď S-300 na Ukrajinu zatiaľ nepošle

S-300 na Ukrajinu nepošleme

Posilnená obrana SR

29.3.2022 - Jedna batéria protileteckého systému Patriot jednotiek NATO je už zapojená na Sliači a v najbližších dňoch by mail prísť ďalšie dve.Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) s tým, že systémy by mali byť umiestnené tak, aby čo najlepšie pokryli územie SR.„Aktuálne sa sústredíme na východnú hranicu SR," uviedol minister. Zároveň upresnil, že nasadený je aj náš systém S-300 „Nebudeme dávať S-300 nikde bez toho, aby sme mali adekvátnu náhradu," zopakoval Naď s tým, že toto stanovisko je nemenné a jasné. Odovzdanie S-300 Ukrajine preto podľa neho nie je otázka najbližších dní, ani týždňov.Celkovo podľa Naďa príde na Slovensko spojenecká technika v hodnote štyri miliardy eur. „Radarové systémy Sentinel, môžem hovoriť o systémoch protivzdušnej obrany Avenger, môžem hovoriť o mechanizovaných jednotkách," vysvetlil minister.Doplnil, že prísť by mali aj tanky, systémy kybernetickej bezpečnosti, drony alebo systémy rádioelektronického boja. Toto podľa neho ušetrí Slovensku obrovské peniaze, keďže predmetnú techniku nemusíme kupovať, ale bude nás chrániť.Všetka spomenutá technika je podľa Naďa zahrnutá v mandáte pre 2 100 spojeneckých vojakov, ktorých prítomnosť na Slovensku odsúhlasil aj parlament. „Priebežne to budeme upravovať podľa toho, ako sa dohodneme s ďalšími krajinami," dodal minister.