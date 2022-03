Kollár označil Putina za pomäteného človeka. Sme druhí na rade hneď po Ukrajine, varoval

Boj za mier

Rozobratie Slovenska

29.3.2022 - "Môžeme poďakovať Ukrajine, že bojuje aj za nás. Je našou morálnou povinnosťou pomáhať Ukrajine aj naďalej humanitárne a vojenskými spôsobilosťami," vyhlásil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po stretnutí s poslankyňami Verchovnej rady Ukrajiny, starostom mesta Melitopoľ Ivanom Fedorovom a ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Jurijom Muškom Podľa Kollára nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, ale vojna o civilizovaný svet a o to, „či budeme žiť v mieri“ a či jeden silný rozhodne, že „vás zrušíme“.„My sme druhí na rade hneď po Ukrajine,“ vyjadril sa Kollár s tým, že Slovensko nikdy neuznalo a ani neuzná Kosovo a v žiadnom prípade neuzná ani to, že Krym je ruský.„A preto nebudeme rešpektovať akýkoľvek územný nárok kohokoľvek na jeden meter štvorcový Ukrajiny, lebo potom si môže niekto zmyslieť aj na Slovensko,“ zdôraznil Kollár.Dodal, že Slovensko existuje len tridsať rokov a mohol by si ho niekto „rozobrať“ len na základe toho, že v ňom žije nejaká menšina.Kollár prítomným predstaviteľom Ukrajiny poďakoval za odvahu, nezlomnosť a chuť bojovať za vlastný národ. „Reči o tom, že niekto nemá ukotvenie, že je tu len pár desiatok rokov, sú absolútnym nezmyslom jedného pomäteného človeka,“ povedal.Starosta ukrajinského mesta Melitopoľ Ivan Fedorov uviedol, že pre Ruskú federáciu ľudský život nemá žiadnu hodnotu. Keď si ruská armáda podľa neho uvedomila, že nedobyje Ukrajinu do troch dní, tak okupuje ukrajinské mestá a vytvára v nich humanitárnu katastrofu.