Na Slovensko preniká komár schopný prenášať nebezpečné tropické choroby

Komár tigrí (Aedes albopictus) preniká na územie Slovenska v Košickom kraji z Maďarska, kde sa už podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) na veľkej časti územia usadil. "Usadenie sa" v správe ECDC označuje stav, keď sú komáre schopné na danom území prezimovať a rozmnožovať sa.





Riaditeľ Oddelenia medicínskej entomológie v Japonskom národnom inštitúte infekčných chorôb Šindži Kasai pre agentúru AFP uviedol, že komáre tigrie sú čiastočne odolné proti chemickému postreku, hoci vyššie dávky insekticídov sú proti nim účinné.Obavy však vyvoláva iný druh komára, komár tropický (Aedes aegypti) zvaný aj komár egyptský. Kasaiov tím skúmal tento druh komára v rôznych ázijských krajinách vrátane Kambodže, kde zistil, že viac ako 90 percent exemplárov tohto druhu má mutácie, vďaka ktorým je mimoriadne odolný voči insekticídom používaným na jeho hubenie. Komár tropický je – podobne ako komár tigrí – prenášačom rôznych ochorení, najmä horúčky dengue, žltej zimnice a vírusu zika. Komár tropický sa však na rozdiel od komára tigrieho v Európe zatiaľ výraznejšie nešíri, hoci podľa správy ECDC sa usadil na Cypre.Komáre žijú v teplom a vlhkom prostredí, ich sezóna sa preto začína v lete a v závislosti od vonkajších teplôt môže pokračovať až do neskorej jesene. Silné búrky sprevádzané prívalovými dažďami, aké Slovensko zasiahli aj počas minulého týždňa, prinášajú nebezpečenstvo nielen v podobe zvýšených hladín riek a povodní, ale aj v podobe premnoženia komárov, ktoré sa rozmnožujú v stojatej vode alebo v jej tesnej blízkosti. Silné dažde vytvárajúce mláky vody schopné pretrvať aj niekoľko dní či týždňov pomáhajú tvoriť ideálne prostredie na ich rozmnožovanie. Komárom sa však mimoriadne darí aj v dutinách stromov naplnených vodou, záhradných jazierkach či nádobách na zber dažďovej vody používanej na zavlažovanie.Komár tigrí je na území Slovenska inváznym druhom a od domácich druhov komárov sa líši svojim charakteristickým sfarbením – na tmavom tele má biele pásiky a bodky. Pôvodne pochádza z tropických oblastí juhovýchodnej Ázie, postupne sa však rozšíril aj do iných častí sveta. Jeho schopnosť prezimovať na území Maďarska je podľa odborníkov ďalším dôkazom zmeny klímy a globálneho otepľovania, pričom stúpajúce teploty súvisiace so zmenou podnebia mu časom umožnia posunúť sa v Európe ešte viac na sever.S potenciálnym rozšírením tohto druhu komára na územie Slovenska stúpa aj riziko výskytu tropických chorôb. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojom webe informuje, že "na Slovensku boli za ostatné dva mesiace zaznamenané už štyri prípady ťažkej malárie." Ťažká malária je stav, ku ktorému dochádza, ak sa malária včas nelieči vhodnými liekmi (antimalarikami) a u postihnutej osoby môže následne nastať až kóma alebo smrť."Všetky (prípady) ochorenia boli importované a súviseli s cestou do malarických oblastí v krajinách, ako Tanzánia, Mauretánia, Nigéria, Uganda a Sudán. Na Slovensku sa malária bežne nevyskytuje," dodal hlavný hygienik SR Ján Mikas.