Upratovač vypnutím mrazničky zničil viac ako dvadsať rokov výskumu (foto)

27.6.2023 (SITA.sk) - Upratovač zničil desaťročia potenciálne „prelomového“ výskumu, keď pre „otravný“ zvuku alarmu v laboratóriu vypol mrazničku s kľúčovými vzorkami. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na žalobu. Spoločnosť, ktorá ho zamestnávala, podľa právnikov zamestnanca dostatočne nevyškolila. Rensselaer Polytechnic Institute v meste Troy v štáte New York žaluje upratovačovho zamestnávateľa, ktorý mal v roku 2020 so školou zmluvu na upratovanie v hodnote 1,4 milióna dolárov.Výskum fotosyntézy pod vedením profesorky K. V. Lakshmi mal podľa právnikov potenciál byť „prelomový“ pri ďalšom vývoji solárnych panelov. Väčšina vzoriek, ktoré mali byť uchovávané pri teplote mínus 80 stupňov Celzia však bola v dôsledku vypnutia mrazničky „poškodená, zničená a nezachrániteľná, čím sa zničilo viac ako 20 rokov výskumu“, uvádza sa v žalobe. Hodnota spôsobenej škody je podľa právnikov milión dolárov.Právnici pritom v žalobe tvrdia, že na dverách mrazničky bol oznam, v ktorom bolo vysvetlené, že alarm pípa, pretože zariadenie treba opraviť, ktorý tiež uvádzal: „Prosím, nehýbte ňou ani ju neodpájajte. V tejto časti nie je potrebné upratovanie.“ Nechýbalo pritom ani vysvetlenie, ako zvuk alarmu stlmiť. Niekoľko dní po spustení alarmu však upratovač vypol istič, ktorý dodával elektrinu do mrazničky.Upratovač si podľa správy pracovníkov bezpečnosti v inštitúte myslel, že istič zapína, i keď ho v skutočnosti vypol, uviedol podľa BBC denník New York Post. Právnik Michael Ginsberg pre NBC News povedal, že zamestnanec počul „nepríjemný alarm“ a podľa právnikov, ktorí ho vypočúvali, stále „nevyzeral, že by veril tomu, že urobil niečo zlé, a len sa snažil pomôcť.“