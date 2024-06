Na Slovensko prichádzajú tisícky Indov, zaujímajú sa o históriu i kúpele, potrpia si však na svoju kuchyňu

Turistické možnosti v oboch krajinách

Indovia majú záujem o históriu

5.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) pokračuje v postupných aktivitách na prilákanie k nám návštevníkov z Indie v rámci organizovaného turizmu. Z najľudnatejšej krajiny sveta prichádzajú na Slovensko tisíce hostí, no ide zväčša o individuálnych cestovateľov.Prezident SACKA Roman Berkes pre agentúru SITA povedal, že zámerom je, aby indickí turisti prišli na Slovensko, ubytovali sa napríklad v Bratislave a odtiaľ odchádzali spoznávať zaujímavosti krajiny medzi Tatrami a Dunajom, či zavítali do kúpeľov.Prípadne si odskočili na výlet do susednej Viedne alebo Budapešti. Zahraniční turisti sa totiž často v našom hlavnom meste zastavia na niekoľko hodín v rámci návštevy Rakúska a Maďarska.Zástupcovia slovenských a indických cestovných kancelárií v stredu osobne a online rokovali o turistických možnostiach v oboch krajinách na základe už skôr dohodnutej spolupráce.„Chceme podporiť cestovné kancelárie, ktoré sa venujú príjazdovému cestovnému ruchu. Vidíme Indiu ako obrovský trh pre Slovensko," uviedol po stretnutí s predstaviteľmi Indickej asociácie touroperátorov (IATO) Roman Berkes. Slovensko môže byť podľa neho pre Indiu bránou do Európskej únie Minulý rok bolo na Slovensku necelých 10-tisíc ubytovaných návštevníkov z Indie, ich počet oproti roku 2022 vzrástol skoro o 70 %. Na vlaňajšej celkovej zahraničnej návštevnosti cez 2 milióny osôb mali podiel 0,5 %. Indovia strávili v SR celkovo viac ako 25-tisíc nocľahov, čo bolo medziročne viac o 73 %, pričom sa zdržali priemerne 2,7 dňa.„To je individuálne cestovanie, teraz to chceme organizovane. Aby to nebolo tak, že idú do Viedne a urobia si jednodňový výlet po Dunaji do Bratislavy, ale naopak. Aby bývali v Bratislave, spoznali bližšie slovenské reálie a vieme odtiaľ zorganizovať jednodňový výlet do Budapešti alebo Viedne," priblížil prezident SACKA.Na budúcom stretnutí už plánujú ukázať kolegom z Indie napríklad Tatry, historické pamiatky, či kúpele. Indickí turisti majú najväčší záujem o históriu a historické objekty, kaštiele a hrady.„Indovia pri cestovaní po svete trvajú na tom, aby mali indickú kuchyňu," poznamenal Roman Berkes s tým, že liečebné kúpele ich tiež oslovujú.„Naša vízia je osloviť všetky možné destinácie, ktoré sme schopní prepojiť, nakontaktovať a spojiť ich so Slovenskom. Pokiaľ by sme dokázali nájsť produkt, ktorý by bol pre nich zaujímavý, tak v tom prípade si dovolím hovoriť o lietadlách, a to sú tisíce ľudí," myslí si.India môže byť zaujímavá aj pre slovenských turistov. Záujem krajanov cestovať do zahraničia narastá z roka na rok, cestovky prichádzajú s rôznymi ponukami.„S čím príde cestovná kancelária, ak má niečo zaujímavé, cenovo výhodné a dobre spracované, tak tam ľudia pôjdu. Keď sa podarí vytvoriť niečo zaujímavé pre Slovákov, tak budú cestovať," očakáva aj v súvislosti s Indiou Roman Berkes. Ako príklad pripomenul oranizované zájazdy s odletmi zo Slovenska na Kubu, do Dominikánskej republiky, Vietnamu, Ománu či Bahrajnu.