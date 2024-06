Putin sa vyhráža útokmi na krajiny, ktoré vojensky pomáhajú Ukrajine. Mohli by sa Rusi uchýliť k použitiu jadrových zbraní?

Rozhodnutie USA a Nemecka

O ruskej jadrovej doktríne

6.6.2024 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko môže rozmiestniť zbrane s dlhým doletom do rôznych častí sveta s cieľom začať útoky na „citlivé“ zariadenia v krajinách, ktoré zásobujú Ukrajinu zbraňami.Šéf Kremľa počas stredajšieho stretnutia so zástupcami médií v Petrohrade tiež potvrdil pripravenosť Moskvy použiť jadrové zbrane, ak bude vnímať ohrozenie svojej suverenity.Nedávne kroky Západu podľa Putina ešte viac podkopú medzinárodnú bezpečnosť a mohli by viesť k „veľmi vážnym problémom". „To by znamenalo ich priame zapojenie do vojny proti Ruskej federácii a vyhradzujeme si právo konať rovnakým spôsobom," dodal Putin.Spojené štáty a Nemecko nedávno povolili Ukrajine zasiahnuť niektoré ciele na ruskej pôde zbraňami dlhého doletu, ktoré dodávajú Kyjevu.Putin tvrdil, že použitie niektorých zbraní dodaných Západom zahŕňa vojenský personál týchto krajín, ktorý riadi rakety a vyberá ciele, a preto povedal, že Moskva môže inde vo svete podniknúť „asymetrické“ kroky. Americká armáda uviedla, že nekontroluje rakety, ktoré poskytuje Ukrajine, ani ciele.„Ak považujú za možné dodať takéto zbrane do bojovej zóny, aby mohli zaútočiť na naše územie a spôsobiť nám problémy, prečo nemáme právo dodávať zbrane rovnakého typu do niektorých oblastí sveta, kde ich môžu použiť na začatie úderov na citlivé zariadenia krajín, ktoré to robia Rusku? Budeme o tom premýšľať,“ poznamenal Putin.Na otázku, či by sa Rusko mohlo uchýliť k použitiu jadrových zbraní, Putin odpovedal, že podmienky na použitie tohto arzenálu sú jasne stanovené v bezpečnostnej doktríne Moskvy. „Z nejakého dôvodu veria na Západe, že Rusko to nikdy nepoužije," povedal. „Pozrite sa, čo je tam napísané," povedal o ruskej jadrovej doktríne. „Ak niekoho konanie ohrozuje našu suverenitu a územnú celistvosť, považujeme za možné využiť všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii."