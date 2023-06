Na Slovensko prišlo od začiatku roka takmer 9-tisíc migrantov, ich cieľom sú však iné krajiny

Posilnené policajné hliadky

Cieľom je západ

16.6.2023 (SITA.sk) - Viac akonelegálnych migrantov prišlo od začiatku roka na Slovensko cez našu južnú hranicu s Maďarskom. Polícia prízvukuje, že prijala viacero opatrení a navýšila počty policajtov, ktorí 24 hodín denne a sedem dní v týždni v teréne monitorujú situáciu.„Naďalej platí, že sme nezaznamenali žiadne protiprávne konanie spáchané cudzincami, ktorí nelegálne prekročili hranice Slovenskej republiky,“ informovala v piatok hovorkyňa Policajného zboru SR Spoločné hliadky s maďarskými policajtmi sú aj na územína hraničných priechodoch v Šahách, Štúrove a na všetkých mostoch v Komárne. Každé prihraničné okresné riaditeľstvo polície v Nitrianskom kraji je posilnené o policajtov z Prešovského, Košického a Žilinského kraja, pomáhajú tiež príslušníciNa verejný poriadok a bezpečnosť občanov dohliadajú aj policajti na koňoch z Odboru služobnej kynológie a hipológie z Bratislavy. Od začiatku tohto roka do polovice júna vyšetrovatelia Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície obvinili„Všetky osoby, ktoré nelegálne prekročili hranice, preverujeme vo vnútroštátnych a európskych informačných systémoch. Okrem nich využívame aj ďalšie mechanizmy, vďaka ktorým vieme spoľahlivo zistiť krajinu ich pôvodu,“ dodala Bárdyová..Až 92 percent zachytených nelegálnych migrantov tvoria štátni príslušníci, ktorí sú v zmysle platnej európskej legislatívy nevyhostiteľní, pretože v ich domovskej krajine sú vojnové konflikty a nie je možné ich tam navrátiť. Okrem Sýrčanov sa najčastejšie pokúšajú nelegálne prekročiť naše štátne hranice na trase zoštátni príslušníciIch trasa smeruje cez Maďarsko, zväčša z územia Srbska, v menšej miere z územia Rumunska, cez Slovensko do cieľových krajín, ktorými sú hlavne. Cudzinci u nás nežiadajú o azyl, odmietajú zostať na území Slovenska a snažia sa dostať do krajín Západnej Európy.