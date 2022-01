Na Slovensko zavítal šéf Európskej rady Michel, s premiérom diskutoval aj o význame spojenectiev

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko je stabilným a suverénnym partnerom v rámci Európskeho spoločenstva, ale aj spojencom v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO).Po stretnutí so šéfom Európskej rady Charlesom Michelom to skonštatoval predseda vlády SR Eduard Heger. Ako ďalej povedal, témou spoločnej diskusie bola aj dôležitosť spojenectva.„A práve v takýchto časoch je dôležité, aby spojenci koordinovali svoj postup," povedal premiér. Doplnil, že s Michelom hovorili aj o význame spojenectva so Spojenými štátmi americkými (USA).„Aj Spojené štáty sú strategický partner voči Európskej únii," skonštatoval Heger s tým, že USA a európske štáty sú si vzájomne garantom bezpečnosti. Zároveň Michela informoval, že podpis obrannej dohody s USA očakáva v najbližších týždňoch.Predseda vlády tiež uviedol, že s predsedom rady Michelom zhodli na nutnosti pokračovania dialógu s Ruskom a deeskalácii napätia na rusko-ukrajinskej hranici. Ako povedal samotný Michel, pokrok v oblasti bezpečnosti a zabezpečenie stability si vyžaduje vzájomnú spoluprácu. „Je to dôležité pre bezpečnosť Európy a celého sveta," dodal.