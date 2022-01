Štát preplatí pozostalým náklady za prevoz zosnulých covidových pacientov zo vzdialených nemocníc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Náklady na prevoz zosnulých obetí koronavírusu by nemali hradiť pozostalí, súhlasí OZ Skutočné obete.Vláda SR schválila návrh, podľa ktorého štát preplatí pozostalým náklady na prevoz obetí koronavírusu späť do miesta svojho bydliska. Týka sa to prípadov pacientov, ktorí boli počas druhej a tretej vlny pandémie prevezení do nemocníc mimo svojho obvodu z dôvodu preplnených kapacít. Špecificky sa jednalo o pacientov, ktorí potrebovali podporu umelej pľúcnej ventilácie."Vítame rozhodnutie vlády refundovať rodinám obetí Covidu-19 náklady na prevoz ich zosnulých príbuzných späť domov. S touto skúsenosťou sa potýkali a potýkajú mnohí pozostalí, ktorých rodinných príslušníkov prevážali za dramatických okolností nezriedka cez celé Slovensko. Náklady na následný prevoz zo vzdialenej nemocnice späť do miesta bydliska ostávali na ich pleciach, pričom išlo mnohokrát o vysokú položku a popri pohrebe to pre nich predstavovalo ďalšiu výraznú finančnú záťaž rodinného rozpočtu," informovala Lenka Straková z občianskeho združenia Skutočné obete, ktoré združuje pozostalých."Sme radi, že ministerstvo zdravotníctva urobilo tento krok aj vzhľadom na to, že pokiaľ bol covidový pacient prevezený do nemocnice v zahraničí, prevoz ostatkov štát hradil automaticky. Na tých, ktorí boli ale odvezení za potrebnou liečbou v rámci Slovenska, sa doposiaľ nemyslelo a nárok na refundáciu neexistoval," dodala Straková.Podľa návrhu uznesenia nárok na refundáciu nákladov vzniká, ak bol pacient prevezený do nemocnice vzdialenej minimálne 100 kilometrov od miesta bydliska, pričom maximálna výška refundovaných nákladov na prevoz jednej osoby je 1000 eur. Týka sa to prevozov uskutočnených v roku 2021. Spôsob, akým sa budú môcť dožadovať pozostalí refundácie by malo zverejniť ministerstvo zdravotníctva.Informačný servis