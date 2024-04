Na slovenskom trhu práce je nesúlad medzi ponukou a dopytom, zhodnotil Inštitút hospodárskych analýz

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Centrum pre hospodárske otázky vzniklo v júni 2016 ako analytický útvar



V septembri 2022 bol útvar premenovaný na Inštitút hospodárskych analýz.



Vo svojej činnosti plní úlohy v oblasti analytického hodnotenia a posudzovania strategických materiálov za rezort hospodárstva.



30.4.2024 (SITA.sk) - Firmy ponúkajú to, čo ľudia robiť nechcú a ľudia chcú robiť to, čo firmy neponúkajú. Takto zhodnotil slovenský trh práce Inštitút hospodárskych analýz.Firmám chýbajú požadované profesie , a to najmä v západnej časti Slovenska. Pracovníkom zase chýbajú požadované pracovné miesta , najmä vo východnej časti Slovenska a v hladových dolinách. Naprieč regiónmi a profesiami je tak možné pozorovať značný nesúlad na trhu práce.„Rozdiel medzi poslednou vykonávanou a požadovanou profesiou u uchádzačov o zamestnanie je najpozorovanejší vo východnej časti Slovenska a čiastočne aj v hladových dolinách. Uchádzači o zamestnanie majú najväčší záujem o pomocnú a nekvalifikovanú prácu. Naopak, väčšina z nich sa nechce vrátiť na pozíciu operátora a montéra strojov a zariadení," konštatuje inštitút.S ohľadom na voľné pracovné miesta bude podľa neho práve v profesii operátorov a montérov strojov a zariadení problematické pokryť dopyt po pracovnej sile, a to najmä v západnej časti Slovenska.Naopak, firmy nevedia poskytnúť dostatočný počet pracovných miest, okrem avizovanej nekvalifikovanej pomocnej práce, v administratíve a službách, a to prevažne vo východnej časti Slovenska a hladových dolinách.