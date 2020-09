Na Slovensku budú pôsobiť americkí vojaci, ich prítomnosť schválil aj brannobezpečnostný výbor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť schválil prítomnosť štyroch amerických vojakov na území Slovenska. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) s tým, že prítomnosť amerických vojakov má širší a významný rozmer. Zabezpečiť by na Slovensku mali výcvik a poradenstvo v otázkach civilno-vojenskej spolupráce.„Práve vojaci vyškolení na tieto operácie boli nasadení napríklad aj v uzatvorených obciach počas prvej vlny pandémie. Odviedli úžasnú prácu a bez dostatočných vedomostí a naučených postupov by bezproblémový priebeh nebol možný," vyzdvihol ich prínos Naď.Vláda v polovici augusta schválila prítomnosť príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických. Vojaci by mali na Slovensku pôsobiť 36 mesiacov a ich hlavnou náplňou práce bude zabezpečenie výcviku a poradenstva ozbrojených síl Slovenskej republiky.Pôsobenie príslušníkov ozbrojených síl USA v navrhovanom období predstavuje nadviazanie bilaterálnej spolupráce s ozbrojenými silami USA, ktorá bola vykonaná na základe uznesenia NR SR z 19. júna 2018.