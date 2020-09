Spolupracovníčku Svetlany Cichanovskej uniesli za bieleho dňa, ženu násilím strčili do mikrobusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Vedúcu kampane Svetlany Cichanovskej v nedávnych prezidentských voľbách v Bielorusku a jej najbližšiu spolupracovníčku Mariu Kolesnikovovú v pondelok pravdepodobne uniesli v centre Minska.Ako uvádza web tut.by, členku tzv. koordinačnej rady podľa svedkyne neznáme osoby posadili do mikrobusu a odišli s ňou preč. Bieloruská polícia medzičasom referovala, že jej dôstojníci Kolesnikovovú nezadržali."Videla som ju naživo. Neďaleko múzea parkoval tmavý mikrobus. Kráčala som vpred a zrazu som počula zvuk telefónu padajúceho na asfalt a akési dupotanie. Otočila som sa a videla som, že ľudia v civile a maskách tlačili Mariu do mikrobusu. Jeden z tých ľudí zdvihol jej spadnutý telefón, naskočil do mikrobusu a odišli," povedala dievčina menom Anastasia. Tá priznala, že sa neodvážila incident nakrútiť na mobilný telefón, pretože bola príliš blízko k maskovaným ľuďom a bála sa, že unesú aj ju.Hovorca koordinačnej rady Anton Rodnenkov pre tut.by uviedol, že Kolesnikovová bola v čase zmiznutia sama služobne v centre mesta.