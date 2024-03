Na Slovensku by sme mohli mať tento rok implementovaný digitálny občiansky preukaz

Rozhovory si môžete vypočuť aj na >>> Spotify

16.3.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku by sme mali mať tento rok implementovaný tzv. digitálny občiansky preukaz. Ide o zapojenie sa do celoeurópskeho projektu tzv. elektronickej peňaženky.„Slovensko sa počas predchádzajúcej vlády k tomuto projektu neprihlásilo. My si však uvedomujeme, že ak chceme byť modernou krajinou, tak to je nevyhnutnosť, aby sme touto cestou išli," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Chce, aby obyvatelia mali lepší prístup k vydávaniu tak štandardných dokladov, a aby Slovensko reflektovalo na moderné technológie a mali sme u nás elektronický občiansky preukaz v mobile.Množstvo ľudí má podľa Šutaja Eštoka očakávanie od štátu, že nastúpime na cestu digitalizácie. „Samozrejme, je tu stále ešte veľká časť ľudí, ktorí na túto formu nie sú zvyknutí a preto je našou úlohou, aby sme rozšírili fungujúci projekt klientských centier do čo najviac miest na Slovensku," dodal minister vnútra. Ako príklad uviedol plán nového klientskeho centra na Orave, či napríklad v Michalovciach.