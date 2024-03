Richard Sulík končí ako predseda SaS, strana si zvolí nové vedenie (video)

Silná a priateľská komunita

16.3.2024 (SITA.sk) - Richrad Sulík po 15 rokoch končí vo funkcii predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Strana má v sobotu kongres, na ktorom si zvolí nového predsedu, a ako uviedol Sulík, jeho podporu dostane poslanec Branislav Gröhling „Za celý čas existencie SaS sa vytvorila partia, o akej som ani nesníval. Môj plán bol založiť stranu a dostať sa s ňou do parlamentu. Vôbec som si neuvedomil, že vzniká silná a priateľská komunita," vyhlásil Sulík a doplnil, že zostáva členom SaS a poslancom, buď v parlamente alebo v prípade, že dostane podporu od voličov, tak poslancom v Európskom parlamente Predseda SaS pripomenul, že strana je v parlamente už piatykrát a dvakrát bola súčasťou vlády. „Zažili sme solídne úspechy, párkrát sme dostali po papuli. Toto všetko nás spojilo a dnes na našom 20. kongrese si dovolím povedať, že tu sedíme ako priatelia," vyhlásil Sulík a pokračoval, že členov SaS spája ochota urobiť niečo lepšie pre krajinu, záujem o politiku, o dobré skutky a najmä spoločné hodnoty.„Dnes sme etablovanou liberálnou stranou s dlhodobo a opakovane najlepším programom a zdatnými odborníkmi. Najbližšie parlamentné voľby budeme svedomito pripravení. Na kandidátke nájdete aj mňa a zabojujeme o dobrý výsledok," dodal predseda SaS.Na záver informoval, že stranu odovzdáva aj v dobrej finančnej kondícii. „Nemáme žiadne dlhy, máme pripravenú historicky najvyššiu sumu na najbližšiu kampaň do NR SR, a to dva milióny eur. Máme dosť peňazí na prevádzku strany a máme pekne vybudované sídlo. Odovzdávam stranu v novom šate, čoskoro budeme mať kompletný dizajn manuál," uviedol Sulík s tým, že je rád, v akom stave stranu odovzdáva.