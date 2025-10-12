Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Na Slovensku funguje „tučný štát“, niektoré inštitúcie treba podľa Majerského úplne zrušiť


Na Slovensku podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského funguje tučný štát a v rámci jeho zoštíhlenia by sa mali úplne zrušiť ...



67b09b50d5714548832629 676x488 12.10.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského funguje tučný štát a v rámci jeho zoštíhlenia by sa mali úplne zrušiť niektoré inštitúcie. Ako ďalej povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, napriek tejto situácii prehadzuje štat v mnohých oblastiach svoje kompetencie na samosprávy. Neposkytuje im však potrebné financie.


„A permanentne sledujeme iba to, že sa prenášajú kompetencie bez financií," skonštatoval Majerský. Doplnil, že štát v súčasnosti zbytočne míňa peniaze na drahý aparát, budovy alebo prenájmy.

Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok pripustil, že štát je potrebné zoštíhliť. „Súhlasím aj s tým, aby sa zlúčil Protimonopolný úrad s Úradom pre verejné obstarávanie. Aby sme sa pozreli na to, že tu máme množstvo zbytočných budov," povedal minister.


Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku funguje „tučný štát“, niektoré inštitúcie treba podľa Majerského úplne zrušiť © SITA Všetky práva vyhradené.

