Na Slovensku môže chýbať štvrť milióna pracovníkov, zamestnávatelia ukazujú prstom na nefunkčný vzdelávací systém

5.2.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku môže v nasledujúcej dekáde chýbať až štvrť milióna pracovníkov. Upozorňuje na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Dôvodom je aktuálny stav slovenského vzdelávacieho systému, ako aj nedostatočná reakcia na štvrtú priemyselnú revolúciu.Ak podľa zamestnávateľov nepríde k zmenám, Slovensko stratí konkurencieschopnosť i pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou.„To, čo sa deje, je štrukturálna zmena profesií súvisiaca s novou technológiou. Zápas o pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou sa týka aj Slovenska. Začína nás však trápiť aj demografia a štruktúra školských odborov. Hrozí, že o desať rokov bude na Slovensku chýbať 250 tisíc pracovníkov," uviedol v podnikateľskom podcaste od A po ZZZ člen prezídia asociácie Andrej Hutta.Dodal, že ak chceme mať o desať rokov pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou, potrebujeme na to prispôsobiť školský systém už dnes.Slovensko sa môže inšpirovať krajinami ako Nemecko a Rakúsko. Podľa Huttu je práve kombinácia ich odborného vzdelávania pre slovenské podmienky najlepšia.„Na Slovensku je príliš veľká sieť škôl a školských zariadení na príliš malý počet detí. Potrebujeme väčšie školské centrá, ktoré budú pripravovať drahšie profesie, ktoré sú technologicky náročné a potrebujú investície rádovo v miliónoch. Potom potrebujeme sieť škôl a školských zariadení, ktoré budú obhospodarovať ostatné odbory menej ekonomicky náročné,“ vysvetlil Hutta.Zamestnávatelia by pritom mali hrať kľúčovú rolu v systéme odbornej prípravy, pretože najlepšie poznajú požiadavky a vývoj trhu a preto by mali iniciovať obsah prípravy nových pracovníkov.Pozitívnym príkladom je päť existujúcich podnikových škôl na Slovensku. Toto je cesta, ktorou by sme sa mali podľa zamestnávateľov v niektorých segmentoch vybrať.