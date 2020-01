Na Slovensku opäť vystúpia elektrizujúci The Great Malarkey

Koncerty kapely The Great Malarkey na Slovensku



24. január - Bratislava (Ateliér Babylon)





25. január - Nové Mesto nad Váhom (klub Blue Note)

26. január - Levice (športová hala)



20.1.2020 (Webnoviny.sk) - Z východného Londýna prichádza na Slovensko hudobná nálož. The Great Malarkey sa u nás predstavia v Bratislave, Novom Meste nad Váhom a v Leviciach. Domáce publikum sa po piatich rokoch opäť dočká zážitku z dokonalej energie.Čo sa stane keď sa spoja balkánske, folklórne, bluesové a punkové vplyvy? Odpoveďou je tikajúca bomba, pripravená každú chvíľu explodovať. Osem hudobníkov pochádzajúcich z celého sveta - Anglicka, Kanady, Portugalska a Lotyšska pozýva na cestu báječnou horskou dráhou. Prisadnite si k nim do šialeného multikultúrneho vlaku rýchlych rytmov a chvejúcich sa búrok s punk-folkovým duchom.Na koncertoch rozbalia vysoko energetický hudobný balík preplnený žánrami. Jedinečnú kombináciu flamenca s trochou rapu a temného kabaretu. V nabudenom kolektívnom bláznovstve nechávajú znieť dychy, husle, akordeóny a nabrúsené gitary. Živá kapela odpáli na slovenských pódiách molotov koktejl nespútanej energie. Prinášajú celé svoje srdce (všetkých osem z nich!). Ku každej piesni a každému, kto chce počúvať. Ich filozofiou je prísť, odísť a zanechať vzdúvajúcu sa hromadu šťastných, uslintaných a zničených zhýralcovLístky si môžete zakúpiť v sieti Ticketportal a viac informácií získate na http://thegreatmalarkey.com Kúpou vstupenky na koncert The Great Malarkey podporíte benefičné podujatie „Objatie tónov“ usporiadané desiatykrát pre deti a osoby s mentálnym postihnutím zo zariadení domovov sociálnych služieb. Ďakujeme.Punk musí byť hlasný už od prvých tónov. Bratislavské pódium v úvode zahrejú domáci Fire Your Boss. Slovenská kapela je unikátna exotickými členmi z Talianska a Ekvádoru. Kombinácia textov v angličtine a v španielčine ich posúva čoraz bližšie k svetovým pódiám.Zmysluplného podujatia sa zúčastnia aj mentálne a zdravotne postihnuté deti zo zariadení Domovov sociálnych služieb. Benefičný koncert „Objatie tónov“ organizuje Občianske združenie Milan Štefánik