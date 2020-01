Zlatá éra áut končí, automobilky čakajú veľmi ťažké časy

Pri prekročení tejto hranice im hrozia vysoké pokuty, ktoré sa zákonite premietnu do cien áut. Populárny motorista Drahomír Piok uviedol, že sa končí jedna etapa a zároveň sa začína nová éra v automobilovom priemysle.

Automobilky musia zdražovať

Motorista povedal, že zdražovaniu áut so spaľovacím motorom sa automobilky nevyhnú, pretože stanovený limit je veľmi prísny. Tento rok sa označuje ako prechodný, pretože automobilky síce budú musieť dodržať emisné limity, vyhnú sa však sankciám.

Autá budú zložitejšie a technologicky sofistikovanejšie, s čím sú spojené vyššie náklady a teda aj ich konečná cena.

„Tento trend sa dá zachytiť už dnes. Ukážkovým príkladom je napríklad nová Škoda Octavia, ktorá má zabudovaný tzv. mild hybrid, teda systém, ktorý pomáha znižovať emisie. Cieľom týchto variácií motora nie je zvýšiť výkon, ale znížiť produkciu CO2,“ vysvetľuje Piok.

Emisná hranica je veľmi prísna

Aj napriek tomu, že vášnivý autičkár uznáva a obľubuje silné športové autá, krok zo strany EK považuje za správny. Dodal však, že automobilky budú mať čo robiť, aby sa dostali na stanovenú emisnú hranicu.

„Sú to asi najprísnejšie pravidlá na svete. Ale verím, že to prispeje k zlepšeniu kvality života budúcim generáciám. Je to pravidlo, ktoré myslí viac dopredu, ako my chápeme, ale myslím, že je to pozitívne,“ povedal Piok.

Aj napriek tomu, že emisie z dopravy neprodukujú najväčšie percento CO2, nemajú klesajúcu tendenciu, práve naopak a mierne stúpa.

„Limit 95 g/km mi príde ako trochu rozhodnutie od stola a nie je úplne reálna. Myslím, že ani jedna automobilka to dnes nevie splniť. Takže budú musieť nejako dopomáhať, alebo zaplatiť pokuty, s čím už niektoré už momentálne počítajú. Každopádne sa to dotkne tisícky ľudí, ktorí si za nové auto priplatia. Čo môžu vnímať negatívne,“ myslí si Piok.

Ponuka áut sa zúži

Pre emisné kvóty dokonca hrozí, že sa kupujúci nedostanú k svojmu vyhliadnutému autu. Dôvodom je, že automobilky majú presne vypočítané, koľko kusov vozidiel a akého typu môžu predať v danej krajine, tak aby neprekročili stanovené limity.

„Je viacero alternatív. Buď ho kupujúci nedostane, pretože si ho nestihli kúpiť, alebo sa sem konkrétny model vôbec nedostane, pretože trh nebude natoľko zaujímavý, vôbec sa nevyrobí, alebo si zaň poriadne priplatí,“ vysvetľuje motorista.

Tento rok označil za zlomový, pričom až budúci rok bude kľúčový, kedy sa reálne ukáže, čo to spraví s cenami. „Ja si však myslím, že autá budú drahšie o stovky až tisíce eur,“ dodal Piok. Uviedol, že zdražovanie sa najviac dotkne práve športových áut, ktoré pod svojou kapotou skrývajú väčšie a silnejšie motory.

Trhu hrozí stagnácia

Motorista sa domnieva, že znižovanie produkovaného CO2 môže spôsobiť stagnáciu na trhu s novými vozidlami. Obáva sa dokonca aj možného poklesu.

Zároveň predpokladá, že rastúce ceny nových vozidiel poženú nahor aj ceny jazdených áut. A v blízkej budúcnosti bude vlastniť auto čoraz väčším luxusom. „Zlatá éra áut končí a automobilky čakajú veľmi ťažké roky,“ tvrdí odborník.

Automobilky sa budú musieť obracať

Automobilky budú musieť hľadať riešenia, aby sa udržali na trhu, splnili stanovené emisné limity a vyhli sa plateniu rádovo až niekoľko miliónovým pokutám. Motorista vysvetlil, že emisie sa počítajú na celú flotilu automobilky.

Ako príklad uviedol značku Fiat, ktorá si kúpila podiel v Tesle, tým pádom sa jej podarilo znížiť emisné limity práve vďaka elektromobilom.

„Môžeme predpokladať, že automobilky budú postupovať podobne, pretože elektrické autá sa považujú za bezemisné. Tiež sa budú snažiť veľmi tlačiť elektrické a hybridné vozidlá, vďaka ktorým budú môcť aj naďalej predávať športové výkonnejšie autá, po ktorých bude aj naďalej dopyt,“ hovorí Piok.

Slovensko nie je v dobrej pozícii

Piok uviedol, že sprísnenie emisných kvót sa môžu negatívne dotknúť aj Slovenska. Aj napriek tomu, že stále patríme medzi svetovú jednotku vo výrobe áut, na Slovensku sa vyrábajú len dva modely elektromobilov. Jeden v Trnave a jeden v Bratislave.

Tiež podotkol, že ľudia majú ešte stále dosť predsudkov voči autám s alternatívnymi pohonmi. Mnohé z nich však nie sú opodstatnené, o čom sa motoristi presvedčia až vtedy, keď ich začnú používať.

Dodal, že dieselové a benzínové tu budú ešte dlho, možno len v inej forme, ale nevymiznú. Ľudia, ktorí ich skutočne potrebujú, ich budú môcť kúpiť aj v budúcnosti, možno len v inej cenovej relácii. Tvrdí, že rovnako ako ľudia, sa novému trendu prispôsobia aj automobilky.

Cieľ je odvážny, ale reálny

Cieľ Európskej únie je znížiť o 30% emisií z dopravy do roku 2030, čo je podľa motoristu reálne, iba ak sa vo väčšej miere začnú predávať a používať hybridné vozidlá alebo elektromobily. Čo vychádza na každé druhé predané auto s alternatívnym pohonom.

Európska komisia má v pláne postupne znižovať emisné limity na hranicu 30-40 g na kilometer.

To, že sa tento cieľ dá naplniť, ilustroval na Nórsku, kde už dnes dosahujú emisie z dopravy iba 70 – 77 g/km. Kde sú vďaka dobre nastaveným pravidlám a dotáciám zo štátu do elektromobility úplne niekde inde.

„Nóri si cenia si životné prostredie a evidentne im to tam funguje. Limit, ktorý však bude aktuálny o 10 rokov, je skoro hodnotiť. V súčasnom stave je úplne mimo reality. Avšak za 10 rokov sa toho veľa zmení a budú bežnou súčasťou Slovákov,“ myslí si Piok.

Slovákom chýba motivácia

Odborníkovi chýba výraznejšia podpora zo strany vlády motivovať Slovákov v kúpe ekovozidiel či už prostredníctvom dotácii, rýchlonabíjacích staníc, prednostnej jazdy či iných výhod. Čo by výrazným spôsobom podporilo aj národnú ekonomiku.

Vláda by mala tiež reflektovať na skutočnosť, že Slovensko sa ocitlo na chvoste v rámci európskej 28-ky a nadmerne produkuje emisie CO2.

„Na druhej strane, pre štát je výhodné ,ak je na cestách viac áut so spaľovacím motorom. Motoristi platia daň z pohonných hmôt, vyššie registračné poplatky či daň z motorových vozidiel. Elektromobily sú od takýchto daní a poplatkov oslobodené,“ uzavrel motorista.