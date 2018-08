Na Slovensku počas leta klesá spotreba elektriny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Na Slovensku klesá spotreba elektriny počas letných mesiacov oproti priemernému mesiacu približne o 5,5 %, v Česku o takmer 12 %. Vyplýva to z analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.vysvetlil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.Počet domácností, ktoré sú nedostatočne komfortne chladené, je podľa Koršňáka v oboch krajinách porovnateľný a v porovnaní s priemerom EÚ len mierne nadpriemerný ((21 % SR, resp. 21,8 % ČR).V absolútnom vyjadrení spotrebujú podľa neho v prepočte na jedného obyvateľa počas leta obe krajiny porovnateľné množstvo elektriny, Slovensko 397 kilowatthodín (kWh) za mesiac, Česko 430 kWh za mesiac.dodal.