Samosprávy môžu v súťaži získať vyradené autá z vozového parku ÚVO

Ilustračná snímka.

Bratislava 18. augusta (TASR) – Súťaž pre samosprávy o tri vyradené autá zo svojho vozového parku vyhlásil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dve vozidlá Volkswagen a jedno Audi získajú samosprávy, ktoré vyberie komisia zložená zo zástupcov ÚVO a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák, podľa ktorého stačí, aby samosprávy, ktoré o tieto autá prejavia záujem, uviedli, prečo ich chcú získať. "Komisia na základe týchto dôvodov vyberie troch nových majiteľov áut," dodal.Prístup ÚVO ocenil predseda ZMOS Michal Sýkora.povedal Sýkora, ktorý očakáva, že záujem samospráv a ponuka zo strany ÚVO inšpiruje k rovnakému postupu aj iné orgány štátnej správy.Ako informovala Zvončeková, obce, mestá a ich organizácie môžu nahlasovať svoj záujem o vozidlá do konca septembra, teda do 30. septembra 2018, na emailovej adrese auto@zmos.sk. Komisia pri výbere zohľadní všetky aspekty uvedené v žiadostiach. Vzhľadom na to, že ide o špecifickú súťaž, bude prihliadať napríklad na verejnoprospešný účel, na osobitosť zabezpečenia plnenia zákonných kompetencii danej samosprávy.