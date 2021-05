Na Slovensku podľa Pellegriniho pôsobia agenti všetkých najväčších tajných služieb sveta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku pôsobia tajní agenti všetkých najväčších tajných služieb sveta. Povedal to vo štvrtok v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini „Nebuďme naivní, že to tak nie je. Sú tu americkí, britskí, izraelskí či ruskí agenti. Je to tak. Sú aj v Rakúsku, Nemecku, veď to nie je nič nové,“ ozrejmil Pellegrini.K jeho tvrdeniu sa v relácii pridal aj predseda parlamentu Boris Kollár s dodatkom, že o tom či tu sú nepochybuje, dokonca podľa Kollára na Slovensku „šantia“.