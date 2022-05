Na Slovensku pribúda čoraz viac ponúk na skrátený úväzok, v ponuke sú hybridná práca či home office

V ponuke je príležitostná práca

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Od začiatku tohto roka zaznamenal pracovný portál Profesia.sk 116-tisíc pracovných ponúk. Z nich tvorili inzeráty na pracovné miesta na skrátený úväzok približne 10 percent, čo je o jeden percentuálny bod viac ako v predchádzajúcich rokoch.Počas štyroch mesiacov tohto roka firmy ponúkali približne 11,5-tisíca takýchto pracovných príležitostí. Zamestnávatelia však stále preferujú možnosť uzavrieť s vhodným kandidátom alebo kandidátkou pracovný pomer na plný úväzok. Spoločnosť Profesia o tom informovala v tlačovej správe.Zamestnávatelia ponúkajú aj pracovné miesta na dohodu, teda príležitostnú prácu, vykonávanú mimo pracovného pomeru. V rámci všetkých zverejnených pracovných ponúk inzeráty ponúkajúce pracovné miesta na dohodu v tomto roku tvorili desať percent.Rastie aj podiel pracovných ponúk, ktoré je možné realizovať z domu. Kým pred piatimi rokmi ponuky práce vykonávanej na home office tvorili 4 percentá, v tomto roku predstavujú už 12 percent zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí. Od začiatku roka zamestnávatelia ponúkli na portáli Profesia.sk viac než 14-tisíc takýchto pracovných miest.Uchádzačky o zamestnanie s deťmi, ktoré preferujú iný ako klasický 8-hodinový pracovný čas päťkrát do týždňa, môžu po dohode so zamestnávateľom využiť aj ďalšie formy práce – flexibilné úväzky, hybridnú prácu či prácu na diaľku.Ak sa mamy so zamestnávateľom dohodnú na flexibilnom úväzku, môžu si svoju prácu vykonať v preferovanom čase a rozložiť si ju – napríklad na čas, keď bude dieťa v škôlke a zvyšok, keď bude dieťa spať. Takéto ponuky práce dlhodobo tvoria 4 % zo všetkých ponúkaných pracovných príležitostí.Niektorí zamestnávatelia, najmä medzinárodné firmy so sídlom v inej krajine, ponúkajú aj pracovné miesta „na diaľku“. Zamestnanec v takomto prípade nepotrebuje chodiť na pracovisko, pridelené úlohy vykonáva v domácich podmienkach a ak je to potrebné, s kolegami sa spája cez online prostredie. Podiel takýchto pracovných ponúk stúpa a momentálne predstavuje 3 % zo všetkých inzerovaných voľných pracovných miest. Firmy v tomto roku už zverejnili takmer 3 700 spomínaných ponúk.Spoločnosti už ponúkajú aj možnosť hybridnej práce. V takomto prípade sa dohodnú so zamestnancom alebo zamestnankyňou na tom, koľko dní budú prichádzať na pracovisko a koľko dní budú pracovať z domu. V tomto roku bolo v rámci portálu Profesia.sk už zverejnených takmer 6,9 tisíca takýchto pracovných príležitostí a tvorili 6 percent zo všetkých publikovaných ponúk.Prácu na skrátený úväzok nájdu uchádzači a uchádzačky o zamestnanie vo všetkých krajoch. Najviac takýchto pracovných príležitostí je v Bratislavskom kraji, kde tvorili až 43 percent zo všetkých inzerovaných ponúk. Počas tohto roka bolo na skrátený úväzok v hlavnom meste a blízkom okolí k dispozícii celkovo takmer 5-tisíc pracovných miest.Viac než tisíc pracovných miest mohli obsadiť záujemcovia o prácu na čiastočný úväzok v zahraničí či na diaľku. Zamestnancov aspoň na pár hodín denne však hľadajú firmy aj v ostatných krajoch. Takmer tisícku takýchto pracovných miest spoločnosti ponúkali aj v Košickom či Trnavskom kraji. Najmenej ponúk na skrátený úväzok, približne 600, v tomto roku bolo v Prešovskom kraji.