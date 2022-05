Srdiečka ukrajinských detí môžu biť aj vďaka vám – zbierka Modrý gombík Unicef 2022

Ako môžete podporiť ZBIERKU MODRÝ GOMBÍK?



Dobrovoľným príspevkom na číslo účtu: SK38 0200 0000 0045 5504 5155



Zaslaním SMS v hodnote 3 € na 844 s textom MODRY GOMBIK



Príspevkom do prenosnej pokladničky, ak vás na ulici oslovia naši zbierkujúci dobrovoľníci



http://www.modrygombik.sk/



Na svet sa pýtajú skôr

Príbeh Júlie je len jedným z mnohých

Hrdinovia v nemocniciach

UNICEF doručuje pomoc

O UNICEFe

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Už 16. rok spája zbierka MODRÝ GOMBÍK dva svety – ten náš a ten, v ktorom sa deti ocitli v núdzi a sú odkázané na našu pomoc. Výnos tohtoročnej zbierky bude venovaný bábätkám, ktoré prichádzajú na svet vo vojnou zmietanej Ukrajine a ich mamičkám.Neprimeraný stres, ktorý budúce mamičky prežívajú spôsobil, že bábätká sa začali pýtať na svet predčasne. Starostlivosť o predčasne narodené bábätká si vyžaduje dobré prístrojové vybavenie.Ich srdiečka môžu biť aj vďaka vašej pomoci.Júlia jemne kolíše svoju niekoľkodňovú dcérku Veru. Jej život sa začal vo vlhkom suteréne zdravotného strediska v Kyjeve.Júlii trvalo dva dni, kým sa pešo dostala do bezpečia Kyjevského regionálneho perinatálneho centra. Priznáva, že boli chvíle, keď si myslela, že sa počas ostreľovania a výbuchov do bezpečia vôbec nedostane. "Ale vďaka Bohu a lekárom mám teraz dieťa a som nažive."Júlia je len jednou z mnohých mamičiek v centre, ktorého suterén sa zmenil na provizórnu pôrodnicu. Väčšina žien odchádza z pivnice len vtedy, keď sa potrebujú umyť alebo sa najesť. Keď Júlia naposledy opustila suterén, videla vonku dym a počula výbuchy. Teraz sa bojí nechať svoju dcéru samu v pivnici.Zdravotnícky personál v centre pracuje pod silným tlakom a privádza bábätká na svet napriek ostreľovaniu. Niektorí zamestnanci už odišli aj so svojimi rodinami. Tí, čo ostali, museli prebrať aj ich úlohy. "Pracujem tu ako lekárka a chirurgička a občas aj v kuchyni" hovorí doktorka Natália, ktorá vedie centrum v Kyjeve."Riskujeme svoje životy," hovorí Iryna z perinatálneho centra v Charkove. "Milujeme tieto deti, musíme im pomôcť. Sme pripravení robiť svoju prácu za každých okolností…”Od začiatku vojny UNICEF dodal zdravotnícky materiál do 49 nemocníc v deviatich regiónoch po celej Ukrajine: kyslíkové koncentrátory, súpravy pre pôrodnú asistenciu a chirurgické súpravy, váhy, ochranné plášte a rukavice. Zlepšil sa tak prístup k zdravotnej starostlivosti pre 500 000 mamičiek a novorodencov.Ďakujeme za pomoc ukrajinským bábätkám.UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis