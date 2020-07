Na Slovensku sa cez víkend ochladí, hrozia aj búrky s krúpami

Dážď na mnohých miestach

Prudký vietor na horách

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Cez víkend na Slovensko dorazí studený front. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej internetovej stránke. V sobotu 11. júla nad naše územie postúpi od západu zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou.V nedeľu 12. júla postúpi z našej oblasti ďalej na východ a za ním sa do strednej Európy v chladnom vzduchu rozšíri od západu výbežok tlakovej výše.V sobotu má byť podľa informácií SHMÚ jasno až polooblačno. Postupne bude pribúdať oblačnosť a najmä popoludní na mnohých miestach dážď, prehánky, miestami búrky aj intenzívne a s krúpami. Na juhu a východe Slovenska má byť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dosiahne 26 až 33 stupňov Celzia, na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami 18 až 25 stupňov. Meteorológovia očakávajú na horách vo výške 1 500 m okolo 18 stupňov Celzia.Fúkať by mal prevažne južný vietor do 6 m/s (20 km/h), od západu sa bude meniť na severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 4 až 12 m/s (15 až 45 km/h) miestami v nárazoch okolo 21 m/s (75 km/h), uvádza SHMÚ.Na nedeľu predpovedajú premenlivú, spočiatku až veľkú oblačnosť. Na viacerých miestach má byť dážď, prehánky, lokálne aj búrky. „Cez deň ojedinele, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie,“ dopĺňajú meteorológovia. Najnižšia nočná teplota by mala byť 13 až 8 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24, v Žilinskom kraji a na Spiši 14 až 19 stupňov.Fúkať by mal severozápadný až severný vietor 4 až 11 m/s (15 až 40 km/h), v nárazoch miestami okolo 16 m/s (60 km/h), neskôr podvečer čiastočne zoslabne. Na hrebeňoch hôr bude prudký až búrlivý vietor.