Francúz mal zneužiť viac ako 300 detí, pri zatýkaní mal na izbe nahé dievčatá

Našli ho s nahými dievčatami

Lákal na prácu v modelingu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého mesiaca.Zatkli ho v hotelovej izbe, kde ho našli s dvoma nahými dievčatami. Polícia konala na základe tipu obyvateľov, ktorí podozrievali cudzinca z nezákonnej činnosti. Ak ho uznajú vinným, hrozí mu zastrelenie popravčou čatou.Šesťdesiatpäťročného dôchodcu priviedli v putách na tlačovú konferenciu, kde šéf jakartskej polície Nana Sudjana povedal, že na videách je možné vidieť nezákonné sexuálne akty s 305 deťmi vo veku od 10 do 17 rokov. Podozrivý po celý čas mlčal. Policajt tiež potvrdil, že muž s nimi nespolupracuje a odmietol im prezradiť heslá chrániace zložky v jeho počítači.Väčšina obetí pochádzala z ulice, pričom Francúz ich nalákal na prácu v modelingu. Za sexuálne služby im platil od 250-tisíc do jedného milióna rupií (v prepočte približne od 15 do 61 eur) a deti, ktoré ho odmietli, zbil.Polícia v súčasnosti vyšetruje, "či svoje obete ekonomicky zneužil na sociálnych sieťach alebo iných internetových platformách".Agentúra AP uvádza, že podľa niektorých správ si zahraniční pedofilovia čoraz častejšie vyberajú za svoje obete práve deti z Indonézie, no zatknúť sa ich podarilo len zopár.