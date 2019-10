Na Slovensku sa nezriadi Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Popradské pleso, Tatry Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa na Slovensku nezriadi. Plénum v utorok odmietlo návrh zákona poslancov koaličnej SNS o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Dôvodom na vznik nového ministerstva podľa národniarov bolo skvalitnenie tvorby centrálnej štátnej politiky v oblasti cestovného ruchu a športu a tiež potreba efektívneho riadenia štátnej podpory v týchto oblastiach.Na plnenie úloh v oblasti cestovného ruchu a športu je podľa poslancov dôležité zriadenie samostatného ústredného orgánu štátnej správy.konštatujú predkladatelia.Oblasť športu mala prejsť na nový rezort z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému by sa mal následne upraviť aj názov. Zabezpečiť sa mal aj prechod pôsobnosti v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy a výstavby SR.Pri vytvorení vhodných podmienok na turizmus a cykloturizmus, kvalitného športového zázemia či kvalitnej prezentácie krajiny navonok môže cestovný ruch a šport podľa poslancov spolu vytvoriť funkčný celok, podporujúci ekonomiku SR.Prijatie návrhu zákona by malo negatívne aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Malo dôjsť k preskupeniu existujúcich personálnych kapacít a financií z existujúcich ministerstiev. Výdavky by však podľa poslancov bolo možné očakávať pri vytváraní materiálno-technického zabezpečenia nového ministerstva. Po vzniku ministerstva však predpokladajú pozitívne vplyvy na rozpočet najmä pre zvyšovanie príjmov z oblasti cestovného ruchu a športu. Predkladatelia tiež očakávali lepšiu kontrolu nad financiami poskytovanými zo štátneho rozpočtu v jednotlivých oblastiach a ich pružnejšie a adresnejšie poskytovanie.Účinnosť návrhu zákona navrhovali poslanci od 1. januára 2021.