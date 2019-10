Poslanci budú rokovať aj v pondelok, hlasovať budú o klube DS

NRSR Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 22. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú mimoriadne rokovať aj v pondelok (28. 10.). O 11.00 h by mali hlasovať o vytvorení poslaneckého klubu Demokratickej strany (DS), do ktorej vstúpili odídenci zo strany SaS. Dohodli sa na tom predstavitelia poslaneckých klubov na poslaneckom grémiu. V pléne to oznámil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).Na grémiu sa okrem toho dohodli, že v stredu (23. 10.) sa hlasuje len o 11.00, popoludní sa hlasovať nebude. Ďalšie hlasovanie bude až v pondelok o 11.00 h, kedy sa rokuje mimoriadne. Vo štvrtok a piatok (24. a 25. 10.) sa hlasovať nebude.O vstupe do DS minulý týždeň informovali deviati poslanci, ktorí opustili klub SaS. Sú to osobnosti okolo niekdajších podpredsedov SaS Jany Kiššovej a Ľubomíra Galka či bývalej predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej.Stranu opustili po tom, ako členovia SaS na nominačnom kongrese rozhodli o vylúčení Blahovej zo strany. Zároveň na ňom odsúhlasili kandidátku do volieb navrhnutú predsedom strany Richardom Sulíkom, na ktorej nefigurovali.