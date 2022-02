Na Slovensku sa od marca zavádza trvalý kurzarbeit, maximálna mesačná podpora na zamestnanca bude 1 359 eur

Pravidlá trvalého kurzarbeitu

SZČO neboli do systému zaradené

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 - Od začiatku marca sa na Slovensku zavedie tzv. trvalý kurzarbeit. Podpora v rámci kurzarbeitu bude vo výške 60 percent priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje.Ako v tlačovej správe uviedol právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik, v tomto roku to bude maximálne 7,81 eura za hodinu, teda približne 1 359 eur za mesiac.Podporu pritom štát poskytne na pracovné miesto zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 percent ustanoveného týždenného pracovného času.Pracovný vzťah zamestnanca musí trvať aspoň jeden mesiac, nesmie mu plynúť výpovedná lehota a musí mať ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasne zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel štát nesmie poskytovať príspevok podľa iného predpisu.„Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, najviac to však môže byť šesť mesiacov počas dvoch rokov. Ak takúto podporu zamestnávateľ dostane, je povinný zachovať dané pracovné miesto najmenej dva mesiace po skončení mesiaca, za ktorý mu bola podpora poskytnutá,“ poznamenal Kundrik.Štát bude cez úrady práce vyplácať zamestnancovi náhradu mzdy alebo platu v čase, keď mu zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu.Hoci ministerstvo práce a sociálnych vecí pôvodne navrhovalo do tohto systému zahrnúť aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), trvalý kurzarbeit bude nakoniec určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov. Trvalý kurzarbeit sa tiež nebude vzťahovať na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe.