Samosprávy a občania sa búria proti ťažbe zlata na Bielom Vrchu, projekt zdevastuje prírodu a zlikviduje turizmus

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Podpoľanie znepokojujú po 10 rokoch snahy o obnovenie ťažby zlata. Jasné "NIE" týmto pokusom prišli pred areál PPS Group Detva vyjadriť zástupcovia samospráv, ochranárov, odborárov aj obyvateľov. Podľa nich by to ohrozilo životné prostredie, cestovný ruch, ale aj pracovné miesta a strojársky priemysel v oblasti.Ako uviedol podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a poslanec za obvod Detva Roman Malatinec , takýto projekt by zásadne znížil kvalitu životného prostredia na Podpoľaní.„Život je dôležitejší ako zlato,“ konštatoval predseda BBSK Ján Lunter , pričom podľa vicežupana Ondreja Luntera krajská samospráva investuje do rozvoja turistického ruchu a práve v tom vidí budúcnosť.Mesto Detva je jednoznačne proti ťažbe zlata spolu s ostatnými obcami na Podpoľaní. Zástupcovia samospráv žiadajú Hlavný banský úrad, aby zamietol odvolanie spoločnosti Mining Gold a aby potvrdil rozhodnutie Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici z roku 2017, ktorý svojím rozhodnutím určenie dobývacieho priestoru v lokalite Detva – Biely vrch zamietol.„Sme proti určeniu dobývacieho priestoru pre ťažbu zlata v lokalite Biely vrch. Túto lokalitu má mesto Detva v územnom pláne určenú na prímestskú rekreáciu a ťažba nerastov v tejto lokalite a činnosti s tým súvisiace sú tu neprípustné,“ uviedol poslanec BBSK a primátor Detvy Ján Šufliarský s tým, že Podpoľanie má krásnu prírodu a čisté životné prostredie.„Na týchto danostiach chceme stavať, chceme rozvíjať turizmus a cestovný ruch na Podpoľaní. Nechceme pripustiť, aby sa ťažbou zlata zdevastovala táto príroda a aby sa znečistilo toto životné prostredie a došlo k znečisteniu povrchových, alebo spodných vôd,“ dodal primátor.K zástupcom samospráv sa pridal aj zástupca OZ KOVO Stanislav Ľupták , ktorý uviedol, že pokračovanie aktivít obdobného charakteru môže ohrozovať aj pracovné miesta, lebo firmy ich môžu vyhodnotiť ako riziko pre dlhodobé plány a ďalšie investície.Spoločné stanovisko podporila aj riaditeľka správy CHKO Poľana Vladimíra Fabriciusová a zástupca združenia Podpoľanie nad zlato Roman Podhradský.Téma ťažby drahých kovov na Podpoľaní sa stala opäť aktuálnou, keď 12. februára skončila platnosť rozhodnutia určenia prieskumného územia na ťažbu zlata, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia ešte za predošlej vlády.Najvyšší správny súd zároveň na prelome rokov zrušil verdikt Hlavného banského úradu o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru.V súčasnosti je tak opäť na stole v Hlavnom banskom úrade, aby vo veci určenia dobývacieho priestoru v lokalite Biely vrch v Detve rozhodol.