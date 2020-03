Na Slovensku sa opäť rozfúkal silný vietor, meteorológovia vydali aj výstrahu druhého stupňa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 2. stupňa pred vetrom na horách, ktorý v nárazoch dosahuje rýchlosť 135 - 160 km za hodinu. Zvýšená výstraha platí oddnes od 7:00 do polnoci.Predpokladaná rýchlosť vetra je v tejto ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje možné nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo. Tatranská magistrála je v úseku Hrebienok - Sliezsky dom pre popadané stromy nepriechodná.V Popradskom okrese meteorológovia upozorňujú aj na vietor v podhorí. Výstraha 1. stupňa platí do piatka do 9:00. Vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v tejto ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje možné nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.