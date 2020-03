Sudcom z kauzy Kočnerova Threema hrozí väzba, zasadne plénum ústavného súdu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadosť generálneho prokurátora o súhlas na vzatie do väzby sudcov, ktorých v rámci akcie „Búrka“ zadržala včera Národná kriminálna agentúra (NAKA) , bola podaná 12. marca o 0:55. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ústavného súdu SR Martina Ferencová.„Predmetná žiadosť je na Ústavnom súde SR evidovaná pod evidenčným číslom Rvp 523/2020, sudcom spravodajcom je sudca Ľuboš Szigeti,“ uviedla.Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan zvolal neverejné zasadnutie pléna so začiatkom o 9:00. „O priebehu zasadnutia a prijatých rozhodnutiach pléna bude ústavný súd verejnosť informovať v súlade s doterajšou praxou,“ dodala Ferencová.NAKA včera v skorých ranných hodinách zadržala sudcov, ktorí sa spájajú s komunikáciou Mariana K. cez aplikáciu Threema. Medzi zadržanými je bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika J., sudkyne Denisa C., Zuzana M. či Miriam R.