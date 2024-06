Na Slovensku sa po 27 rokoch uskutočnia majstrovstvá Európy v zápasení, organizátori očakávajú ekonomický aj propagačný prínos

Tisíc účastníkov

21.6.2024 (SITA.sk) - Po dlhých 27 rokoch sa na Slovensku opäť uskutočnia majstrovstvá Európy v zápasení, v apríli bude ich dejiskom Bratislava.Zatiaľ naposledy sa kontinentálna špička predstavila pod Tatrami ešte v roku 1998, v Bratislave vtedy bojovali o medaily voľnoštýliari. ME v grécko-rímskom štýle sa konali v bieloruskom Minsku. Spoločné šampionáty sa konajú opäť od roku 2005.„Je to výsledok niekoľkoročného snaženia sa tímu ľudí u nás na zväze. Takáto udalosť u nás už nebola vyše 20 rokov, je to naozaj obrovská príležitosť zviditeľniť Slovensko vo svete športu. Tiež sa teším, že naši reprezentanti a reprezentantky budú mať možnosť predstaviť sa pred domácim publikom,“ uviedol prezident Slovenského zápasníckeho zväzu Ján Karšňák podľa oficiálneho webu SZZ.Organizátori rátajú, že podujatie bude mať cez tisíc účastníkov z najmenej 30 krajín Európy. Chýbať by nemal ani štvornásobný kontinentálny šampión Tajmuraz Salkazanov , ktorého onedlho čakajú olympijské hry v Paríži.„Zápasiť v Bratislave je pre mňa veľká motivácia. Pred fanúšikmi sa chcem predviesť v čo najlepšom svetle a v príprave tomu obetujem všetko,“ sľúbil slovenský reprezentant.SZZ od organizácie šampionátu očakáva aj ekonomický a propagačný prínos pre krajinu.„Slovenský zápasnícky zväz ďakuje za podporu štátu, jeho orgánom, najmä Ministerstvu cestovného ruchu a športu a tiež Slovenskému olympijskému a športovému výboru za podporu nášho snaženia sa počas celej kandidatúry. Slovenský fanúšik športu sa má načo tešiť,“ dodal Karšnák.Len na doplnenie, ešte v roku 1980 sa ME v zápasení konali aj v Prievidzi.