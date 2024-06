ME 2024: Slováci podľahli Ukrajine 1:2, rozhodol Jaremčuk

Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom druhom zápase na ME v Nemecku s Ukrajinou 1:2. V piatkovom stretnutí E-skupiny síce vyhrávali po prvom polčase 1:0 vďaka Ivanovi Schranzovi, no na aktivitu súpera po zmene strán nestačili. O víťazstve Ukrajincov rozhodol v 80. minúte Roman Jaremčuk. O tom, či Slováci postúpia do vyraďovacej fázy, sa tak rozhodne v záverečnom skupinovom dueli s Rumunskom, ktorý je na programe v stredu o 18.00 h vo Frankfurte.



Schranz sa presadil v druhom stretnutí za sebou a stal sa vôbec prvým hráčom Slovenska, ktorý zaznamenal viac ako jeden gól na európskom šampionáte. V piatok sa však napokon tešili Ukrajinci, za ktorých najskôr vyrovnal Mykola Šaparenko a neskôr prihral na víťazný gól Jaremčuka. V neúplnej tabuľke figurujú Slováci na tretej priečke s tromi bodmi.

E-skupina, 2. kolo



Slovensko - Ukrajina 1:2 (1:0)



Góly: 17. Schranz - 54. Šaparenko, 80. Jaremčuk. ŽK: 84. Jaremčuk. Rozhodcovia: Oliver - Burt, Cook (všetci Anglicko).







Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko (67. Obert) - Kucka, Lobotka, Duda (60. Bénes) - Schranz (86. Sauer), Boženík (60. Strelec), Haraslín (67. Suslov)



Ukrajina: Trubin - Tymčyk, Zabarnyj, Matvijenko, Zinčenko - Šaparenko (90.+2 Talovjerov), Bražko (85. Sydorčuk), Sudakov - Jarmolenko (67. Zubkov), Dovbyk (67. Jaremčuk), Mudryk (85. Malinovskij)

Náznaky šancí na oboch stranách v úvodných piatich minútach zhatili ofsajdové postavenia. Neskôr vyslal z ľavého krídla nebezpečnú strelu Haraslín, brankár Trubin si však pripísal pohotový zákrok pravou nohou. Krátko na to sa do veľkej šance dostal Schranz, ku ktorému sa odrazila tečovaná lopta od Matvijenka, no Trubin bol opäť na správnom mieste. V 17. minúte vybojoval Lobotka priamy kop, ktorého sa ujal Hancko a opäť preveril ukrajinského brankára. Následne sa zúročila aktivita Haraslína, ktorý poslal loptu na Schranza a na jeho hlavičku už Trubin nestačil - 1:0. Na druhej strane zmaril pokusy Dovbyka obranným zákrokom Pekarík. Ukrajinci si vybojovali dva rohové kopy za sebou, Dúbravkovu bránku však výraznejšie neohrozili. Vyrovnané mohlo byť v 34. minúte, keď sa po akcii svojich spoluhráčov presadil Tymčyk, jeho strela trafila žrď. Ukrajinci sa začali pripomínať čoraz viac a Dúbravka si pripísal dôležitý zákrok proti zakončujúcemu Mudrykovi. V 42. minúte sa k nebezpečnej štandardke dostal Zinčenko, no slovenského brankára neprekvapil. Do konca prvého polčasu sa o slovo prihlásil iniciatívny Haraslín, jeho strelu však opäť zneškodnil Trubin.

Hneď po zmene strán sa Pekarík nepríjemne zrazil so Zinčenkom a oboch hráčov museli krátku chvíľu ošetrovať. K prvej významnejšej šanci sa dostali Ukrajinci, Dovbykova hlavička len tesne minula Dúbravkovu bránku. V 54. minúte sa však po Zinčenkovej prihrávke do pokutového územia presadil osamotený Šaparenko - 1:1. V 63. minúte prišiel nepríjemný moment pre Slovensko, keď sa na zemi s bolesťami ocitol Hancko, ktorý si natiahol slabiny. V zápase skúsil pokračovať, no po chvíli ho musel vystriedať Obert. Slováci sa napriek viacerým zmenám v zostave nedokázali dostať do tempa, naopak, ofenzívnejšou hrou oplývali Ukrajinci. Misky váh mohol na ich stranu v 74. minúte preklopiť Mudryk, ktorý strelou z uhla trafil konštrukciu bránky. Ukrajinci sa však dočkali v 80. minúte. Šaparenko vyslal do šestnástky Jaremčuka, ktorý si zoči-voči Dúbravkovi zachoval chladnú hlavu. Loptu sa ešte z bránkovej čiary pokúsil vykopnúť Škriniar, no dobehol neskoro - 1:2. Slovákom sa už do konca zápasu nepodarilo presadiť a zaistiť si tak aspoň bod nepodarilo.

hlasy aktérov /zdroj: TV Markíza/



Francesco Calzona, tréner SR: "Bol to náročný zápas, s niektorými momentami som bol spokojný, s inými menej. Dostali sme súpera do pohody, no celkovo som s mužstvom spokojný. Nemôžem tímu nič vyčítať, prvý polčas bol lepší z našej strany. Súper má obrovskú kvalitu, v rankingu FIFA sú Ukrajinci o 20 miest pred nami. Je to normálne, že sa svojou kvalitou dostali na koňa. Môže sa stať, že všetky štyri tímy budú mať po tri body. Urobíme maximum pre to, aby sme postúpili."



Martin Dúbravka, brankár SR: "Je to frustrujúce, keďže prvých 35 minút sme mali kontrolu nad hrou. Vytvorili sme si dobré príležitosti, žiaľ, dali sme iba jeden gól. Po prestávke to bol iný obraz, súper viac zatlačil, stál vyššie v niektorých situáciách. Išli si za tým, strelili vyrovnávajúci gól a to im dalo veľa síl. Bolo to pre nás náročné zachytiť priebeh zápasu."



Milan Škriniar, kapitán SR: "Prvý polčas bol z našej strany lepší, ako ten druhý. Myslím si, že je to veľká škoda, v druhom polčase sme neboli aktívni, ako sme si hovorili v šatni. Povedali sme, že musíme dostávať súpera pod tlak a kontrolovať zápas, no vôbec to tam nebolo. Nechať si ujsť takúto šancu je škoda, ale musíme dať hlavy hore. Musíme si povedať veci, ktoré neboli dobré a zlepšiť hlavne druhý polčas."



Ivan Schranz, autor gólu SR: "Dobre sme začali, ale postupom času sme strácali pôdu pod nohami. Nechávali sme Ukrajincom viac priestoru na to, aby mohli podnikať svoje rýchle kontry. Je to škoda, potom sme dostali góly a dnes sme to nezvládli. Je to za nami, ukázali sme dobré momenty a ideme si do tretieho zápasu po postup."



Adam Obert, obranca Slovenska: "Myslím si, že sme nastúpili veľmi dobre v prvom polčase. V druhom sa to celé obrátilo, Ukrajinci prebrali hru a začali byť aktívnejší ako my. Keď strelili gól, nabudilo ich to a potom sa bolo už náročné vrátiť do hry. Tréner nám hovoril, aby sme boli kompaktní e neprešli cez nás prienikové prihrávky. Práve tie prešli pred druhým gólom."

Tabuľka E-skupiny:



1. Rumunsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Ukrajina 2 1 0 1 2:4 3



3. Slovensko 2 1 0 1 2:2 3



4. Belgicko 1 0 0 1 0:1 0