 Sobota 30.5.2026
 Meniny má Ferdinand
 Z domova

30. mája 2026

Na Slovensku sa skrýval pod falošnou identitou, polícia zadržala medzinárodne hľadaného Gruzínca


30.5.2026 (SITA.sk) - Podozrivý z vlámania a krádeže šperkov sa skrýval na Slovensku.


Polícia odhalila medzinárodne hľadaného občana Gruzínska, na Slovensku sa ukrýval pod zmenenou identitou. Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová, gruzínskeho občana zadržali na základe úzkej spolupráce Úradu hraničnej a cudzineckej polície a Oddelenia cudzineckej polície PZ Michalovce príslušníci Mobilnej jednotky PZ Prešov v piatok 29. mája. Na muža bol Gréckom vydaný európsky zatýkací rozkaz od 26. decembra 2021, podozrivý bol z vlámania sa do rodinného domu a krádeže šperkov za vyše 20-tisíc eur.

„Osoba sa na území Slovenskej republiky ukrývala pod zmenenou identitou. Dňa 27. apríla 2026 podal cudzinec na stránkovom pracovisku Oddelenia cudzineckej polície PZ Michalovce žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, pričom sa preukázal gruzínskym cestovným pasom vystaveným na inú identitu,” priblížila Vilhanová. Doplnila, že práca príslušníkov služby hraničnej a cudzineckej polície viedla k odhaleniu nezrovnalostí, osobu následne preverili v pátracích evidenciách. „Kľúčovým dôkazom sa stali daktyloskopické údaje, na základe ktorých bola pravá totožnosť muža jednoznačne potvrdená,” doplnila policajná hovorkyňa.

Po potvrdení identity policajti muža obmedzili na osobnej slobode. O prípade bol bezodkladne vyrozumený príslušný prokurátor. V súčasnosti prebiehajú ďalšie procesné úkony, prípad dokumentujú.


Zdroj: SITA.sk - Na Slovensku sa skrýval pod falošnou identitou, polícia zadržala medzinárodne hľadaného Gruzínca

