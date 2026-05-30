30. mája 2026

Pátranie po poľskej turistke v Slovenskom raji sa skončilo tragicky, jej telo našli pod vodopádom


Žena sa ešte v piatok ráno, okolo 9:00, odčlenila od svojej skupiny v rokline Piecky.



30.5.2026 (SITA.sk) - Žena sa ešte v piatok ráno, okolo 9:00, odčlenila od svojej skupiny v rokline Piecky.




Pátranie po staršej poľskej turistke v rokline Piecky (Slovenský raj) sa skončilo tragicky. Na svojom webe o tom informovala Horská záchranná služba (HZS). Spresnila, že v piatok 29. mája popoludní prijali horskí záchranári od Policajného zboru SR žiadosť o pomoc pri pátraní po 67-ročnej poľskej turistke. Žena sa ešte v piatok ráno, okolo 9:00, odčlenila od svojej skupiny v rokline Piecky. Dôvodom bolo, že si netrúfala na ďalší úsek turistického chodníka zabezpečený technickými prostriedkami, ostatní zo skupiny v túre pokračovali.

„S turistkou sa odvtedy nepodarilo nadviazať telefonické spojenie. Na pomoc jej preto vyrazili siedmi horskí záchranári z Oblastného strediska Slovenský raj a dvaja záchranári zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS s dronom vybaveným zariadením na vyhľadávanie mobilných telefónov. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia PZ SR. K záchranárom sa pridali aj traja kynológovia HZS,” uviedli horskí záchranári.

Príslušníkom HZS sa napokon podarilo nájsť telo ženy bez známok života. Telesné pozostatky našli v strmých zrázoch rokliny v oblasti pod Veľkým vodopádom, transportovali ich pomocou nosidiel na Hrabušickú pílu a odovzdali pohrebnej službe.







Zdroj: SITA.sk - Pátranie po poľskej turistke v Slovenskom raji sa skončilo tragicky, jej telo našli pod vodopádom © SITA Všetky práva vyhradené.

