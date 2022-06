Na Slovensku sa začnú ME vo futbale do 19 rokov, mladí Slováci budú čeliť obrovskej sile súperov

V tíme je jediný legionár

Brankári: Filip Baláž, Adam Hrdina

Obrancovia: Samuel Kopásek, Jakub Luka, Nicolas Šikula, Marek Ujlaky, Sebastián Kóša, Šimon Mičuda

Stredopoliari: Dominik Hollý, Artur Gajdoš, Gabriel Halabrín, Maté Szolgai, Dominik Šnajder, Mário Sauer, Martin Oravec, Viktor Sliacky, Adam Gaži

Útočníci: Martin Mišovič, Timotej Jambor, Adam Griger



17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Už v sobotu 18. júna sa na Slovensku začnú majstrovstvá Európy futbalistov do 19 rokov, ktoré potrvajú do 1. júla a okrem domácich mladíkov budú súčasťou turnaja aj ich rovesníci z Rumunska, Talianska, Izraela, Francúzska, Anglicka, Rakúska a Srbska.Slováci sú súčasťou základnej A-skupiny a premiéru na podujatí absolvujú v sobotu o 17.30 h súbojom v Trnave proti Francúzom.O tri dni neskôr si zmerajú sily s Talianmi a o ďalšie tri dni s Rumunmi, aj tieto súboje sa uskutočnia na trnavskom Štadióne Antona Malatinského.Tréner Albert Rusnák st. na šampionát berie spolu 20 hráčov, medzi nimi sú dvaja brankári, šesť obrancov, deväť stredopoliarov a traja útočníci.Takmer všetci hráči sú z domácich klubov, jediným legionárom je útočník Adam Griger z rakúskeho tímu LASK Linz."S mužstvom pracujem rok a pol, mali sme teda dobrý prehľad o našich hráčoch v tejto kategórii. Mali sme jasné kritériá, do kempu sme povolali 26 hráčov so zodpovedajúcou momentálnou formou. Všetci chceli zabojovať o miesto na šampionáte, každý jeden. Oprieť sa môžeme o Kóšu, Hollého, Jambora. Kostra tímu je postavená, musíme však odviesť maximum na ihrisku," povedal kouč Rusnák podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a pokračoval: "Šampionát je veľký dar pre nás. Povedal som hráčom, že je to vďaka futbalu nám, za ich robotu. Aby si to naozaj vážili, pretože je to výnimočná príležitosť dokázať, ukázať sa a porovnať sa so špičkou európskeho mládežníckeho futbalu."Na margo súperov hlavný kouč poznamenal: "Proti nám stojí ozajstná absolútna kvalita, obrovská sila. Francúzi zložili káder z hráčov 1. a 2. ligy, Taliani majú silnú disciplínu a futbalové danosti, nech nikomu ani nenapadne podceniť Rumunov. Tešme sa na zápasy, chceme odviesť maximum. Francúzov som už pri žrebe turnaja označil spolu s Angličanmi za favoritov na titul. V zápasoch skupiny je z našej strany bojovnosť a nasadenie samozrejmosť, musíme ukázať aj futbalovú schopnosť. S Francúzskom sme sa stretli na turnaji v Slovinsku, duel sa skončil remízou 1:1. Presvedčili sme sa, že môžeme hrať aj s takýmto súperom, ak pôjdeme na 200 percent. Zdolávať ich nebudeme, ale zdolať ich môžeme."Cieľom slovenského výberu na domácich ME je jasný. "Postup zo skupiny, to znamená postup na MS. Ak nemáte vysoké ciele, nesnívate o nich, nikdy na ne nedosiahnete," pokračoval tréner Rusnák.Slováci sa na ME tejto vekovej kategórie predstavili v minulosti aj v roku 2002 a na turnaji v Nórsku získali bronz.Predchádzajúce dva šampionáty futbalistov do 19 rokov mali hostiť Severné Írsko (2020) a Rumunsko (2021), no pandémia koronavírusu spôsobila zrušenie turnajov.Zatiaľ naposledy získala zlato "devätnástka" Španielska, ktorá teraz neprešla kvalifikačným sitom na úkor Rakúšanov. Chýbať budú aj obhajcovia striebra Portugalčania, tých v kvalifikácii zastavili Angličania.Zo šampionátu na Slovensku sa päť jeho najúspešnejších účastníkov kvalifikuje na budúcoročné majstrovstvá sveta futbalistov do 20 rokov do Indonézie.