Na pretekoch Okolo Švajčiarska pribúda počet pozitívnych cyklistov, Sagan však v 6. etape štartovať bude

Počet pozitívnych cyklistov pribúda

Nakazil sa aj Rigoberto Urán

Preteky sú prípravou na Tour de France

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Zvyšujúci sa počet osôb nakazených ochorením COVID-19 na cyklistických pretekoch Okolo Švajčiarska spôsobil odstúpenie lídra podujatia, Rusa Alexandra Vlasova z tímu Bora-hansgrohe , ktorý ovládol štvrtkovú 5. etapu.Do piatkovej 6. etapy tiež nenastúpili celé stajne Alpecin-Fenix a Bahrain Victorious aj niekoľko ďalších pretekárov, spolu ich bolo až 30.Medzi nimi je aj Vlasovov tímový kolega Nemec Anton Palzer, ktorý v minulosti vynikal v skialpinizme, aj on mal vo štvrtok pozitívny test na koronavírus.Už vo štvrtok nesúťažil tím Jumbo-Visma . Súčasťou pretekov je aj slovenský jazdec Peter Sagan TotalEnergies ), ktorý v podujatí pokračuje."V záujme zdravia všetkých jazdcov a obslužného personálu sme sa rozhodli v pretekoch nepokračovať, považujeme to za najrozumnejší možný krok," uviedol tím Alpecin-Fenix prostredníctvom vyhlásenia.V piatok ráno mali pozitívny test štyria pretekári zo zoskupenia Education First, bol medzi nimi aj skúsený Rigoberto Urán z Kolumbie."Zostávajúcim dvom jazdcom sme nechali možnosť podujatie dokončiť, ide o Neilsona Powlessa a Jonasa Rutscha," informoval tím.Medzi nakazenými je aj domáci Marc Hirschi (UAE Emirates), jeho spolubývajúci v hotelovej izbe a krajan Joel Suter sa odhlásil z preventívnych dôvodov."Bohužiaľ, ako u iných tímov, ani u nás sme sa nevyhli prípadom na COVID-19," povedal Adrian Rotunno z uvedenej stajne.Piatková šiesta etapa sa tak začala v oklieštenom zložení, organizátori podujatia chcú vydať vyhlásenie počas nej. Preteky Okolo Švajčiarska slúžia ako príprava na júlovú Tour de France.Novým priebežným lídrom švajčiarskeho podujatia je Dán Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), ktorý má pred druhým Britom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) náskok jedinej sekundy.